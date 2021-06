EM 2021 Bei Markus Lanz im ZDF: Ewald Lienen greift Joachim Löw an

Essen Deutschland hat gegen Frankreich bei der EM 2021 verloren. Das ärgerte Ewald Lienen. Er schimpfte in der ZDF-Talkrunde von Markus Lanz

Der Frust musste raus, Ewald Lienen ärgerte sich nach der 0:1-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich bei der EM 2021. Lienen kritisierte die Aufstellung von Bundestrainer Joachim Löw. "Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, aber ihrem Übungsleiter, denn das hätte man verhindern können", schimpfte der 67-jährige Markenbotschafter des FC St. Pauli in der ZDF-Talkrunde von Markus Lanz.

EM 2021: Ewald Lienen schimpft über die Taktik von Joachim Löw

Ewald Lienen begründete seine Kritik ausführlich, die Taktik gefiel ihm nicht. "Ich habe nicht verstanden, warum wir in dieser Grundordnung spielen und eine strukturelle Unterzahl im Mittelfeld zulassen. Gegen drei Weltklasseleute spielen wir mit Gündogan und Kroos", meinte Lienen im ZDF. Und weiter: "Wir haben keine Sechser, wir lassen die Flügel frei, spielen ohne tiefe Stürmer. Für mich war es absehbar, dass wir so engagiert spielen können, wie wir wollen, wir werden nicht durchdringen. Weil wir die Stärken dieser tollen Spieler nicht nutzen."

Der geht ins eigene Tor: Mats Hummels (links) lenkt den Ball unglücklich an Torhüter Manuel Neuer vorbei. Foto: Getty

Ewald Lienen bemängelte zudem, dass Bayerns Offensivspieler Leroy Sané zunächst nur auf der Bank hockte. "Einen Sané draußen zu lassen, das hat Jogi Löw schon 2018 gemacht. Und jetzt lässt er ihn wieder draußen. Die anderen spielen mit so schnellen Leuten, wir lassen sie draußen. Wahrscheinlich um Völker verbindende Maßnahmen einzuleiten. Damit sich keiner über uns ärgert, wenn wir gut spielen", sagte Lienen.

Bundestrainer Joachim Löw steht mit Deutschland bei der EM 2021 jetzt unter Druck

Deutschland hat das erste EM-Spiel gegen Frankreich durch ein Eigentor von Mats Hummels verloren. Am Samstag steht die Elf von Bundestrainer Joachim Löw jetzt gegen Portugal unter Druck. Es droht das Vorrunden-Aus bei der EM 2021. Deswegen ärgerte sich Ewald Lienen ja auch so sehr in der ZDF-Talkrunde von Markus Lanz. (las)