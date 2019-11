Christoph Aßmann schwimmt mit dem Volleyball-Zweitligisten Blue Volleys auf einer Erfolgswelle. Nach acht Spielen liegen die Gothaer auf dem 7. Platz im gesicherten Mittelfeld. Unsere Zeitung sprach mit dem 22-Jährigem aus Herleshausen über das momentane Hoch, gute Teamchemie und Clubziele.

Erst die bis dahin ungeschlagenen Karlsruher 3:0 besiegt, dann beim Ligaprimus Grafing sensationell 3:2 gewonnen. Gefällt Ihnen das Wort „Favoritenschreck“?

Jetzt nach diesen zwei Spielen können wir mit dem Begriff etwas anfangen. Viele gegnerischen Teams haben uns vor der Saison schon gut in der Tabelle gesehen, nur konnten wir unser gewünschtes System in den ersten Spielen nicht so gut zeigen. Da waren die Leistungen zu schwankend. Jetzt haben wir uns aber stabilisiert.

Woher kommt die spielerische Leichtigkeit der letzten Wochen?

Im Training läuft es jetzt wieder besser. Das Niveau ist gut, die harten Einheiten zahlen sich jetzt aus. Deshalb können wir im Spiel viel davon umsetzen. Außerdem kam uns in den letzten beiden Spielen die Außenseiterrolle zu Gute. Da hast du nix zu verlieren und kannst frei aufspielen. Auch in Grafing, die die Liga über Jahre dominieren, wussten wir, dass wir das Ding rocken können. Wir wollten punkten. Umso schöner, dass es geklappt hat.

Auch den Tabellenzweiten Haching II konnten Sie 3:2 besiegen. Warum scheinen Spitzenteams Ihnen mehr zu liegen als Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte?

Das ist wirklich kurios und war letzte Saison schon genauso. Damals haben wir uns mit den starken Teams besser duelliert als mit den Kellerkindern. Vieles spielt sich im Kopf ab. Es ist immer ein anderes Szenario, wenn man frei ins Spiel gehen kann oder wenn man gewinnen muss. Dann stehst du unter Druck. Wir müssen zeigen, dass wir diesem trotzen können.

Nur einmal gingen die Blue Volleys ohne einen Punktgewinn vom Parkett. Woher kommt diese Konstanz trotz der jungen Mannschaft?

Man denkt am Anfang immer, dass bei so einer jungen Mannschaft die Erfahrung nicht da sein kann. Aber viele unserer Jungs haben die letzten beiden Jahre die Internate von Frankfurt oder Berlin besucht und konnten dort schon 2. oder sogar 1. Liga spielen. Unser finnischer Spieler Lauri Jylhä hat Champions League-Erfahrung. Ganz unbedarft sind wir also nicht.

Welchen Anteil am Erfolg hat Trainer Jonas Kronseder?

Einen sehr großen. Das Training ist sehr anstrengend, aber das hat sich in den letzten Wochen ausgezahlt. Wie heißt es so schön: ohne Fleiß kein Preis. Er gibt uns gutes Feedback, sucht mit jedem Spieler das Gespräch. Das ist wichtig, denn wir wissen, dass wir in unserem Alter noch viel lernen müssen. Wir sind noch keine 30 und komplett, aber dafür sehr aufnahmefähig.

Der Konkurrenzkampf im Kader ist groß. Setzt das zusätzliche Energien frei?

Genau. Jeder will spielen, und es ist in diesem Jahr schon krass, dass alle Spieler auf einem nahezu gleichen Level sind. Wenn einer ausfällt, können wir ihn problemlos ersetzen. Alle strengen sich noch mehr an und besitzen das Sportler-Gen. Man will unbedingt spielen, damit man besser wird.

Sie stiegen mit dem VC Gotha aus der 3. in die 2. Bundesliga auf, stehen nun im gesicherten Mittelfeld. Wo soll es denn perspektivisch für den Club und Sie hingehen?

Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt. Aber wenn wir so weiterziehen, würden wir die Hinrunde sehr gut abschließen. Wichtig wäre natürlich, das Niveau über die gesamte Saison zu halten. Dann ist ein guter Mittelfeldplatz drin und wir sollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben. In den nächsten vier Spielen wollen wir möglichst viele Punkte sammeln.

Mit 22 Jahren sind Sie ein junger Kapitän. Ein lernender oder Tipps gebender innerhalb des Teams?

Sowohl als auch. Wir versuchen uns im Team abzusprechen was man besser machen kann. Somit lernt jeder von jedem.

Wird der VC Gotha am Samstag gegen Delitzsch erneut zum Favoritenschreck?

Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. In einem Vorbereitungsspiel konnten wir Delitzsch schlagen. Auch wenn sie über uns stehen, wird es ein spannendes Duell mit guter Zuschauerkulisse. Für uns ist natürlich klar, dass wir gerne an die Heimspielleistung gegen Karlsruhe anknüpfen wollen.