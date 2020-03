Beim SSV Gera trainiert nun jeder für sich

Die Räder stehen noch nicht still. Doch auch der SSV Gera 1990 reagiert auf die Corona-Krise.

Schon am Montag legte der Radsportverein fest: Wir treffen uns nicht mehr auf der Radrennbahn, wir trainieren nicht mehr in Gruppen. „Wir tragen als ein Verein, der sich in der Hauptsache dem Nachwuchssport verschrieben haben, eine große Verantwortung“, sagt Vereinspräsident Olaf Albrecht.

Die Trainer bleiben mit den Sportlern über die Social-Media-Kanäle in Kontakt, geben Trainingsaufgaben weiter, haben eine offenes Ohr für Fragen jeder Art.

„Unsere Radsportler trainieren nun individuell, bewegen sich an der frischen Luft, was ja auch wichtig ist.“ Während das Training noch aufrechterhalten werden kann, ruht das Wettkampfwesen und der SSV Gera entschied sich schweren Herzens, die Ostthüringen Tour Ende April abzusagen.

„Es wäre die 18. Auflage gewesen, unsere Tour wird erwachsen. Das können wir dann eben erst 2021 feiern.“ Die Vorbereitungen auf das deutschlandweit einmalige Nachwuchsrennen über drei Tage sei schon voran geschritten, „doch wir können uns nicht auf die Rundfahrt freuen, die ja für den Nachwuchs immer ein sehr emotionales Erlebnis ist, wenn wir größere Sorgen haben.“ Als der Corona-Virus den Sport noch nicht ausgebremst hatte, konnte der SSV Gera in seiner Mitgliederversammlung Bilanz ziehen. „Wir waren wie in den Jahren zuvor wieder der erfolgreichste Radsportverein in Thüringen und konnten auch im bundesweiten Rahmen bei Rundfahrten und Deutschen Meisterschaften überzeugen“, sagt Olaf Albrecht, der ins sechste Jahr als Präsident des Vereins geht.

Nicht nur, dass beim SSV Gera die meisten lizenzierten Sportler aller Thüringer Vereine geführt werden, zum sechsten Mal in Folge konnte der Jugend-Fördercup der SSV Sparkassenversicherung Thüringen gewonnen werden. Bei regionalen, nationalen und internationalen Meisterschaften erkämpfen die Geraer insgesamt 55 Medaillen, 23 Gold, 12 Silber und 25 Bronze.

„Auch wenn wir die Mehrzahl unserer Sportler im Straßenrennsport ausbilden, unsere Radrennbahn ist als Trainingsstandort unersetzbar.“ Und auch das Thema Mobilität ist im SSV Gera ein wichtiges. In Kooperation mit dem Thüringer Radsport-Verband und der Firma Hermann-Nutzfahrzeuge in Gera konnte ein Kleinbus für die Wettkampf- und Trainingsfahrten angeschafft werden. Und wie ernst es die Geraer mit der Nachwuchsgewinnung meinen, zeige die im März 2012 gebildete AG Radsport, die 60 Kinder zählt.

Die AG bietet den Radsport in all seinen Facetten an, ist nicht leistungsorientiert, soll aber die Freude am Radsport wecken. Doch nicht nur die Kids sollen aufs Rad steigen, auch die Eltern oder auch passive Mitglieder sind willkommen im Verein. Es gehe nicht nur um Zeiten und Ergebnisse, „ein Vereinsleben, das angenommen wird, ist uns wichtig“. Federführend organisierte der Verein 2019 den Nachwuchs-Bahncup, die Ostthüringen-Tour, den Tag des Geraer Radsports um den „Olaf Ludwig Pokal“, die Thüringer Landesmeisterschaften im Bahnradsport, die 5. Apres Tour Gera, den 2. Radfahrtag der Geraer Schulen sowie den Crosslauf und auch die Ferienfreizeiten in Kroatien und in Naumburg.

Und auch die Kasse stimmt, ein Plus von 1700 Euro stand zu Buche. „Wir können nur ausgeben, was wir haben“, sagt der Präsident. „Auch das sehe ich verantwortungsvollen Handeln.“ Neu in der Saison 2019 war das Projekte „Erasmus+“ mit Sportlern aus Bulgarien, Frankreich und Rumänien im Frühjahr in Bulgarien und im Herbst in Gera. Erasmus+ soll 2020 fortgeführt werden. Doch bis mindestens 20. April diktiert die Corona-Krise das Leben – auch beim SSV Gera.