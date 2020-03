Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim SV Wüstheuterode kehrt ein Trio zurück

Vom Eichsfelder Trio in der Fußball-Landesklassen-Staffel 2 tritt am Wochenende nur ein Duo in Aktion. Der SC Leinefelde reist am Samstag, 7. März, zum Spitzenreiter FC Erfurt Nord. Der SV Germania Wüstheuterode will am Sonntag zu Hause gegen den SV Bielen punkten. Spielfrei ist der SV Grün-Weiß Siemerode.

Der Auftakt in die zweite Halbserie ist den Leinefeldern bestens gelungen. Gegen die SpG An der Lache Erfurt stand am Ende ein deutliches 4:0. Nun geht es zum Tabellenführer Erfurt Nord – wahrlich eine hohe Hürde. „Die haben eine fast perfekte Hinrunde gespielt“, weiß Leinefeldes Trainer Steven Geller. Doch seine Jungs könnten aus dem Vorwochenerfolg reichlich Selbstvertrauen ziehen und dieses hoffentlich auch in das Kräftemessen mit dem Ersten nehmen. „Ich erwarte ein spannendes und forderndes Spiel“, erklärt Geller.

Sein Team ist seit mittlerweile sieben Partien ohne Niederlage. „Diese Serie wollen wir ausbauen“, unterstreicht der 39-Jährige, der weiß, worauf es ankommen wird: „Wir müssen voll konzentriert sein, uns geduldig im Angriff Möglichkeiten herausspielen und auf gute Chancen lauern, um nicht ausgekontert zu werden.“ Das Hinspiel endete 1:1.

Ein spätes Tor von Jens Pingel bescherte Wüstheuterode zuletzt ein 2:1 in Gispersleben und damit einen Auftakt nach Maß. Gegen den Tabellennachbarn Bielen will die von André Thüne trainierte Germania nun den nächsten Coup landen. „Es wird ein kniffliges Spiel“, prophezeit Thüne, denn: „Bielen hat einige gute Techniker, ist aber auch kämpferisch stark. Das ist ein unangenehmer Mix.“ Thüne ist jedoch frohen Mutes, nicht nur wegen des 5:2 im Hinspiel. Mit André Herbug (nach Gelbsperre), Ricardo Fromm (zuletzt krank) und Manuel Hottenrott, der gegen Gispersleben dienstlich verhindert war, kehren drei wichtige Akteure zurück. „Spielen wir gut, ist viel möglich“, macht Thüne deutlich.