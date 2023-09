Beste Akrobaten auf dem Pferd werden gesucht

Waltersleben. Bei der Landesmeisterschaft im Voltigieren in Waltersleben kämpfen am Samstag die Fortgeschrittenen und am Sonntag die Anfänger um Medaillen.

Zur offenen Thüringer Landesmeisterschaft im Voltigieren werden an diesem Wochenende auf der Reitanlage in Waltersleben die besten Akrobaten auf dem Pferderücken in der Gruppe, im Einzel und im Doppel ermittelt. Die Wettkämpfe finden Samstag (10-16.30 Uhr) und Sonntag (8.30-16.30 Uhr) statt. Ausrichter PSG Waltersleben freut sich auf 160 Teilnehmer aus zwölf Vereinen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Am Samstag gehen die Leistungsgruppen, Einzel und Doppel an den Start. Die Galoppgruppen absolvieren am Vormittag ihre Pflichtumläufe. Ab 12.30 Uhr zeigen sie im Galopp ihre Küren zu selbst gewählter Musik, wobei alleine, zu zweit oder zu dritt auf dem galoppierenden Pferd geturnt wird. Im Anschluss stellen die Einzel- und Doppelvoltigierer ihr Können unter Beweis.

Der Sonntag steht im Zeichen des Breitensports. In verschiedenen Einzel-, Doppel- und Gruppenwettbewerben sammeln die Nachwuchsvoltigierer erste Turniererfahrungen, im Schritt und auch im Galopp. Die PSG Waltersleben bringt selbst eine Gruppe, ein Einzel und ein Doppel im Leistungsbereich sowie drei Gruppen, drei Einzel und zwei Doppel im Nachwuchs an den Start. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.