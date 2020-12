Biathlet Max Barchewitz aus Geschwenda: „Ich muss meinen eigenen Weg finden“

Noch rechtzeitig vor Corona gelang dem Geschwendaer Max Barchewitz in Lenzerheide mit dem Junioren-Weltmeistertitel ein riesiger Erfolg. So schaffte er noch den Sprung in den Perspektivkader der Bundeswehr-Biathleten. Was ihm neben der außergewöhnlichen Unterstützung von seinem Hausverein Eintracht Frankenhain irgendwie auch die Karriere rettete.