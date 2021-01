Oberhof: Weltcup-Biathlon auf der Baustelle

Oberhof. Andre Hellmundt hat ein Ritual. Jeden Morgen und jeden Abend schweift sein prüfender Blick über den Wetterbericht – und sorgt im Augenblick für Erleichterung. „Ich bin froh, dass die Wetterprognosen so günstig sind. Die große Herausforderung besteht für uns ja darin, dass wir schon in der nächsten Woche einen weiteren Wettbewerb ausrichten werden“, sagt der Wettkampfleiter des Biathlon-Weltcups in Oberhof, wo wegen der Corona-Krise zum ersten Mal in der Geschichte gleich zwei Veranstaltungen in einem Winter ausgetragen werden. Und das auf einer Baustelle.

Von den Umbauarbeiten in der Arena am Grenzadler mit Blick auf die Weltmeisterschaften 2023 ist im Augenblick allerdings nicht viel zu sehen. Wo zuletzt noch durchwühlte Erde auf die Bautätigkeit hinwies, hat inzwischen Mutter Natur ein weißes Winterkleid ausgebreitet. Die letzten Kräne und Bagger verschwanden schon im November aus dem weiten Rund, wo sich die Kapazität auf 16.500 Plätze erhöht und damit insgesamt 27.500 Besucher pro Tag zum Biathlon strömen können. Eigentlich.

Wegen der Corona-Krise jedoch sind Zuschauer nicht zugelassen. Immerhin hat die Pandemie den nahezu planmäßigen Umbau nicht verhindern können. Pünktlich am 6. April wurden die ersten Bagger in Gang gesetzt und erstmals eine Schaufel in die Thüringer Erde gerammt.

Seitdem hat sich in der Arena enorm viel getan. Ein neuer Tunnel für die Athleten ist fertiggestellt, an der Strecke sind nun vier Unterführungen statt provisorischer Brücken errichtet und ein neues Schneedepot mit einer Lagerkapazität von 15.000 Kubikmetern ist nach 34 Wochen intensiver Bautätigkeit in Betrieb gegangen.

Im Rohbau steht inzwischen auch ein neues Gebäude am Schießstand. Unterbrochen wurden die insgesamt 25,6 Millionen Euro teuren Maßnahmen nur für den Weltcup. Sobald am 17. Januar das Massenstartrennen der Frauen beendet ist, könnten die Bauarbeiter im Prinzip wieder das Zepter übernehmen. Wann es mit dem Umbau tatsächlich weitergeht, ist letztlich jedoch von der Witterung abhängig. Der Plan sieht vor, dass bis zum nächsten Winter das Wesentliche erledigt ist. Der Weltcup 2022 wird die Generalprobe für die WM ein Jahr später sein.

Im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2004 wurde die Arena zum letzten Mal saniert, nun sollen die Umbauarbeiten dem Standort in Oberhof dauerhaft den Platz im Weltcup-Kalender sichern. Jene Entwicklung haben auch die Lokalmatadore wohlwollend zur Kenntnis genommen. „Aus sportlicher Sicht haben wir in Oberhof eine perfekte Infrastruktur, die es weltweit nur äußerst selten gibt. Das weiß ich zu schätzen und umso dankbarer bin ich für das, was hier in Oberhof passiert“, sagt Philipp Horn vom SV Eintracht Frankenhain.

Entstanden sind in der Arena auch sechs Rundenformate mit einer Länge zwischen 1000 Metern und vier Kilometern. Am Dienstag haben die ersten Skijäger das Areal zum Training in Beschlag genommen, nachdem Andre Hellmundt und seine Mitstreiter am zweiten Weihnachtsfeiertag mit der Präparierung der Strecke begonnen hatten.

Während in der Vergangenheit oft Tauwetter den Weltcup für den Wettkampfleiter und seine Crew zum Vabanquespiel werden ließen, müssen sich alle in Oberhof diesmal warm anziehen. Aber nur, weil in den kommenden Tagen die Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen.