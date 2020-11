Kontiolahti. Mit zwei Siegen in den Ausscheidungsrennen setzt sich der Oberhofer Biathlet im deutschen Team durch. Saisonauftakt am Samstag in Kontiolahti

Ist der Druck am höchsten, ist Erik Lesser am stärksten. In den beiden Ausscheidungsrennen der deutschen Biathleten im finnischen Muonio sicherte sich der 32-jährige Oberhofer souverän eines der zwei offenen Tickets für den Weltcup-Auftakt am kommenden Wochenende in Kontiolahti.