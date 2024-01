Biathlon-Weltcup Biathlon-Weltcup in Oberhof: So gelingt die Anreise

Oberhof Die deutschen Biathleten kämpfen im Sprint, in der Verfolgung und in der Staffel in Oberhof um die Medaillen. Das müssen Fans bei der Anreise mit dem Auto, der Bahn und bei Parkplätzen beachten.

Mit der offiziellen Eröffnungsfeier an diesem Mittwoch fällt für den Biathlon-Weltcup in Oberhof der Startschuss. Bis Sonntag kämpfen die deutschen Biathletinnen und Biathleten vor tausenden Fans in der Arena am Rennsteig um die Medaillen. Am Donnerstag, 14.20 Uhr, starten die Männer mit dem Sprint in den ersten Wettkampf. Der Sprint der Frauen folgt am Freitag, 14.25 Uhr. Am Samstag findet um 12.25 Uhr die Verfolgung der Männer und um 14.40 Uhr die Verfolgung der Frauen statt. Den Abschluss der Wettkämpfe in Ober bildet die Staffel der Männer am Sonntag um 11.30 Uhr und die Staffel der Frauen um 14.25 Uhr. Das sind die wichtigsten Informationen für die Fans zum Weltcup.

An den Wettkampftagen stehen in Oberhof keinerlei Parkmöglichkeiten für den Individualverkehr zur Verfügung. Fans werden gebeten, die ausgeschilderten P+R-Parkplätze zu nutzen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Mit dem Auto zum Biathlon-Weltcup in Oberhof

Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreist, parkt auf den ausgeschilderten P+R-Parkplätze in Ohrdruf, Suhl-Nord und Steinbach-Hallenberg. Neben den drei genannten P+R-Parkplätzen steht am Wochenende auch der P+R-Parkplatz RABA in Zella-Mehlis zur Verfügung. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Von diesen P+R-Parkplätzen fahren kostenfreie Shuttlebussen zur Arena am Rennsteig und nach den Wettbewerben zurück zu den Parkplätzen. Die Shuttlebusse sind wie folgt im Einsatz:

Donnerstag, 4. Januar: 10 bis 21 Uhr

Freitag, 5. Januar: 10 bis 22.30 Uhr

Samstag, 6. Januar: 8 bis 22.30 Uhr

Sonntag, 7. Januar: 8 bis 19.30 Uhr

Auch zwischen Oberhof und der Arena am Rennsteig sind Shuttlebusse unterwegs. Sie sind wie folgt im Einsatz:

Donnerstag, 4. Januar: 10.30 bis 19.30 Uhr

Freitag, 5. Januar: 10.30 bis 22.30 Uhr

Samstag, 6. Januar: 8.30 bis 22.30 Uhr

Sonntag, 7. Januar: 8.30 bis 19.30 Uhr

Um das Verkehrsaufkommen zu minieren, bitten die Organisatoren die Fans dringend darum, Fahrgemeinschaften zu bilden und rechtzeitig anzureisen.

Anreise mit dem Deutschlandticket zum Biathlon-Weltcup

Besucherinnen und Besucher können mit der Bahn zum WM-Bahnhof Zella-Mehlis anreisen und von dort mit den kostenfreien Pendelbussen zur Arena fahren. Die An- und Abfahrt mit dem öffentlichen Bus- und Bahnverkehr ist allerdings in diesem Jahr nicht im Weltcup-Ticket enthalten. Stattdessen verweist der Veranstalter auf die Nutzung des 49-Euro-Tickets oder anderer Angebote wie zum Beispiel das Thüringen-Ticket für bis zu fünf Personen im Regionalverkehr oder das deutschlandweite „Quer durchs Land“-Ticket für bis zu 5 Personen im Regionalverkehr.

Tickets für die Wettkämpfe in Oberhof sind noch erhältlich

Fans können Tickets für den Biathlon-Weltcup in Oberhof im Ticketshop unter www.biathlon-oberhof.de (mit Print-at-Home-Option), in der Tourist-Information Oberhof, sowie an der Tageskasse kaufen. Für den Sprint der Männer am Donnerstag und den Sprint der Frauen am Freitag sind noch Tickets in allen Kategorien verfügbar. Die Verfolgungsrennen am Samstag sind so gut wie ausverkauft. Für die Staffelwettbewerbe am Sonntag stehen nur noch Resttickets zur Verfügung.

Stadionordnung in Oberhof

In der Arena am Rennsteig sind Rucksäcke mit Getränken in Plastikflaschen bis zu einem Liter sowie Speisen erlaubt. Alkohol und Drogen jeglicher Art sind verboten. Gleiches gilt für Waffen jeglicher Art, beispielsweise Messer oder Pyrotechnik. Auch Tiere sind in der Arena verboten.

Ein buntes Rahmenprogramm soll beim Biathlon-Weltcup für Stimmung sorgen

Die Eröffnungsfeier unter dem Motto „Von Fans für Fans“ findet an diesem Mittwoch ab 18 Uhr auf dem Stadtplatz in Oberhof statt. Das Warm-up beginnt um 17.30 Uhr. Aufgrund der aktuellen Infektionslage werden keine Sportlerinnen und Sportler erwartet. Dafür dürfen Sie sich auf das Moderatorenteam Niclas Fuchs, Adi Rückewold und René Pfeuffer, auf Partymusik von DJ Charly und Patrice und Auftritte von Fanclubs, wie zum Beispiel der Vanessa-Voigt-Fanclub oder die Potsdamer Teufel, freuen.

Neben den sechs Wettkämpfen erwartet Fans ein Rahmenprogramm. Im Hüttendorf auf dem Grenzadler können Fans sich mit Getränken und Speisen sowie Fanartikeln eindecken. Für Unterhaltung sorgen die ARD-Bühne mit DJ, das Musikalische Einsatzkommando Jena, die Guggegruppe Apolda und der Fanfarenzug Friedrichroda.

In der Arena am Rennsteig sorgt das Team, darunter Sprecher Niclas Fuchs, die Moderatoren Adi Rückewold und René Pfeuffer und „DJ Charly“, für Stimmung. Die Fans erwartet ein bunter Mix aus sportfachlichem Wissen und Unterhaltung.

Siegerehrungen finden auf dem Stadtplatz in Oberhof statt

Die Flower-Zeremonien finden unmittelbar nach den Wettkämpfen in der Arena am Rennsteig stattfinden. Die offizielle Siegerehrung der beiden Sprint-Rennen ist für Freitag um 19 Uhr auf dem Stadtplatz in Oberhof geplant. An gleicher Stelle werden am Samstag um 19 Uhr die Siegerinnen und Sieger der Verfolgungsrennen gefeiert. Die Siegerehrungen für die Staffelrennen am Sonntag finden in der Arena am Rennsteig statt.

