"Bin ich wirklich 66?" - Senior Lim verblüfft Darts-Welt

Senior Paul Lim grinste begeistert, als der Moderator ihm ein paar Anekdoten aus dem Jahr seines Debüts bei der Darts-WM vorlas: ABBA führte 1982 die Charts an, Margaret Thatcher war noch die britische Premierministerin.

Und nun, 38 Jahre später, ist Lim noch immer da und verblüfft bei der WM mit einem Sieg gegen den 25 Jahre jungen Luke Humphries. "Bin ich wirklich 66 Jahre alt? Haben Sie das gerade gesagt?", scherzte der Darts-Oldie aus Singapur, nachdem er gerade eine sportliche Sensation vollbracht hatte.

Lim befindet sich in einem Alter, in dem normale Arbeitnehmer in Rente gehen. Doch er selbst fühlt sich fit und bereit für weitere Abenteuer an der Scheibe. "Ich liebe diesen Sport so sehr. Ich habe die Leidenschaft, Spiele zu gewinnen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich bin absolut begeistert, dass ich noch dabei bin. Ich wollte unbedingt zurück in den Ally Pally!", sagte Lim. Gegen Favorit Humphries hatte er einen 0:2-Rückstand noch gedreht und 3:2 gewonnen.

Lim bekommt nun eine weitere Chance, die Darts-Welt zu überraschen. Am Dienstag (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) spielt er gegen Dimitri van den Bergh. Der Belgier ist dafür bekannt, so wild zu tanzen, wie es Lim in seinem Alter vielleicht nicht mehr hinbekommen würde. An der Scheibe ist ihm ein weiterer Coup aber jederzeit zuzutrauen.

