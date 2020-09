Bis zu acht Absteiger sind möglich

Heiligenstadt. In der Fußball-Kreisoberliga ist mit Saisonbeginn am Wochenende vieles anders. Entwarnung nach Corona-Fall

Die Vorfreude ist unter Spielern, Verantwortlichen und Fans deutlich spürbar. „Ich bin richtig heiß und voll motiviert“, bringt der Hüpstedter Mittelfeldspieler Lucas Roth vor dem Auftaktspiel in Dingelstädt die Gefühlslage vieler Akteure auf den Punkt. Nach monatelanger coronabedingter Unterbrechung startet die Fußball-Kreisoberliga am Wochenende in ihre mittlerweile neunte Saison.