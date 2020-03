Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bischofferöderinnen gewinnen echten Krimi gegen SV Pößneck

Über einen hart erkämpften und einen kampflosen Sieg konnten sich die Spielerinnen des VfB Bischofferode in der Frauenvolleyball-Verbandsliga bei ihrem Heimspieltag freuen. Da der USV Erfurt nicht antrat und die Partie damit automatisch mit 3:0 für die Eichsfelderinnen gewertet wurde, stand für die Bischofferöderinnen lediglich ein Tagesduell an. Und das entwickelte sich zu einem wahren Krimi.

Gegen den SV Pößneck hätte der Verlauf spannender kaum sein können. Den ersten Satz gewannen die VfB-Damen in der Verlängerung mit 26:24, hatten dann in den Durchgängen zwei und drei jeweils hauchdünn mit 23:25 das Nachsehen, um sich Satz vier erneut mit 26:24 zu holen. „Das Spiel war sehr ausgeglichen“, berichtete Juliana Kaufhold, die für die Bischofferöderinnen bereits zu Oberligazeiten aufschlug.

Der Match-Tie-Break musste nun die Entscheidung bringen, und nach diesem konnte Kaufhold gemeinsam mit ihren Mitspielerinnen jubeln. Das 15:8 im entscheidenden Abschnitt bedeutete nach gut zweistündiger Spieldauer nicht nur den 3:2-Erfolg und damit die Revanche für das 2:3 aus dem Hinspiel, sondern auch den Sprung von Platz fünf auf Rang drei in der Tabelle. „Am Ende haben wir den längeren Atem gehabt“, zeigte sich Kaufhold erfreut.

„Die Erfurterinnen hatten erst am Vortag abgesagt, da sie personell bedingt die Reise ins Eichsfeld nicht antreten konnten“, berichtete Kaufhold. Die will in der Verbandsliga mit ihrer Mannschaft bis zum Saisonende „mindestens den dritten Platz verteidigen“.

Für Bischofferodes Damen stehen in den kommenden Wochen noch vier Partien an. Am 21. März geht es in Blankenhain gegen die Gastgeberinnen und die SG Erfurt electronic II, eine Woche später dann erneut zu Hause gegen den Volleyballverein Mühlhausen und erneut gegen die SG Erfurt electronic II.

VfB Bischofferode: Oelsner, Kaufhold, Rilli, Kalbhenn, Hetke, Aurin, Zappe, Joch, Loup.