Bitte nicht nachmachen, oder doch?

Rauchen ist cool und bringt Anerkennung in der Clique – das war auch mal mein Spruch. Glimmstängel, Fluppe, Kippe, Sargnagel, Lunte – oder was es sonst noch für Synonyme für Zigarette gibt. Wörter, die ich mittlerweile fast aus meinem Wortschatz gestrichen habe.

Heute sind es genau zwei Jahre her, das ich nicht mehr rauche. Für mich eine stolze Zeit. Mit diesem Durchhaltevermögen hätte ich nicht gerechnet. Von 100 auf 0 ging das. Vorher habe ich gut eine Schachtel am Tag weggequalmt. Und dann einfach aufgehört – von einem Tag auf den anderen. Ohne jegliche Hilfsmittel oder was es sonst so alles für Möglichkeiten gibt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Die Schachtel, die ich noch hatte – als Raucher hat man immer eine Schachtel als Reserve liegen – habe ich verschenkt.

Für mich war es die beste Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören. Für einen Sportler ist es ohnehin absolut nicht förderlich. Allgemein gibt es wohl keinen rationalen und logischen Grund, warum man rauchen sollte. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Deswegen am besten gar nicht erst anfangen und anderen nachmachen.

Und wer dennoch raucht, der kann es mir gern nachmachen, wie ich es seit dem 20. März 2019 mache. Einfach aufhören. Ist gar nicht so schwer wie zuerst gedacht.