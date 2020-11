Black Dragons düpieren den Serienmeister

Für ihr Heimatland waren sie zu gut – das zeigen 15 niederländische Meistertitel und 15 Pokalsiege. Auch in der deutschen Oberliga, in der die Tilburg Trappers seit 2015 mitspielen, sind sie das Nonplusultra, wurden dreimal Meister der Nordstaffel und dreimal der gesamten Oberliga. Doch ausgerechnet die TecArt Black Dragons aus Erfurt, im Konzert der Profiteams seit Jahren nur ein Außenseiter, stellten dem Überteam aus dem Nachbarland am Freitagabend ein Bein. Mit 3:2 gewannen die Erfurter, setzten ihren starken Saisonstart fort und sind nun sogar –punktgleich mit Tilburg – in der Spitzengruppe angelangt. Den Sieg stellten der erneut starke Beach (13., 30.) und Bosas (39.) mit ihren Treffern sicher.