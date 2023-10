Black Dragons Erfurt holen Probespieler

Erfurt. Der Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga Nord legt personell nach und testet einen talentierten Stürmer aus der DEL2.

Trotz ihrer sensationellen Tabellenführung in der Eishockey-Oberliga Nord sind die TecArt Black Dragons Erfurt weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Die Drachen, die am Freitagabend beim Ligafavoriten Hannover Scorpions antreten und am Sonntag (16 Uhr) Herford empfangen, testen bis Weihnachten den 20-jährigen Stürmer Moritz Serikow. Der Linksschütze kommt als Probespieler von den Selber Wölfen aus der DEL2.

„Er ist kein Ersatz für jemanden. Wir denken, dass er Potenzial hat“, sagte Erfurts Sportlicher Leiter Henry Tews.