Black Dragons erleben Powerplay-Katastrophe

Zumindest die kleine Geburtstagsfeier im Kreis der Familie war gelungen. „Er war ganz gut drauf. Sie verlieren zwar gerade öfter, aber er macht ja sein Zeug“, sagte Oliver Otte, einstiger Stürmer der Black Dragons Erfurt, angesprochen auf den 30. Geburtstag seines Bruders, Drachen-Torwart Martin Otte-Günzler.

Das, was Otte-Günzler indes an seinem Ehrentag, am Freitag in Leipzig, und zwei Tage später, beim Heimspiel in der Eishockey-Oberliga Nord gegen Tilburg, von seinen Vorderleuten erlebte, trug wenig zu sonderlicher Festtagsstimmung bei. In Leipzig war er nach nicht mal zwölf Minuten für den formschwachen und indisponierten Benedict Roßberg beim Stand vom 0:3 eingewechselt worden. An der klaren 1:6-Pleite konnte auch Otte-Günzler nichts mehr ändern.

Gestern Nachmittag, gegen den Spitzenreiter, musste er dann die Powerplay-Katastrophe seines Teams mit ansehen und ausbaden. An den Gegentoren, vier an der Zahl, hatte er keine Aktie. Seine Vorderleute ließen sich gleich zweimal in eigener Überzahl düpieren, die 2:4-Niederlage war die logische Konsequenz gegen clevere Niederländer, die sich diesmal nicht überraschen ließen wie noch im ersten Saisonduell in der Kartoffelhalle.

Neuzugang Clayton: Dynamisch und mit Auge, aber ohne Zweikampfhärte

In einem ausgeglichenen und flotten ersten Drittel brachte ein Konter die Gäste in Führung (8.), während die Erfurter, vor allem über den agilen Keil, einige Großchancen vergaben. Neuzugang Clayton zeigte indes gute Ansätze, agierte im gesamten Spiel dynamisch, handlungsschnell und mit guter Übersicht, ließ aber mitunter die Zweikampfhärte vermissen. Auch er war mit auf dem Eis, als die Drachen in Überzahl die Scheibe verloren und nach einem weiteren Gegenstoß das 0:2 hinnehmen mussten (19.).

Hoffnung brachte Keil, der sich den Anschlusstreffer mit Schuss in den Winkel (30.) redlich verdient hatte. Doch abermals in Überzahl verlor Körner den Puck, Hermens schloss allein vor Otte-Günzler zum 1:3 ab (40.).

Mit verdecktem Schlagschuss traf Kämmerer zum erneuten Anschluss (49.), aber Tilburg machte kurz darauf, diesmal in eigener Überzahl, mit dem 2:4 den Deckel drauf.