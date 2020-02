Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Black Dragons sind gegen Krefeld in der Pflicht

Der Kampf um den zehnten Platz in der Eishockey-Oberliga Nord, der für die Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt, glich in den letzten Wochen einem Schneckenrennen. Die, die darauf stehen, die Moskitos Essen, verloren zuletzt fünf Spiele in Folge. Die, die darauf wollen, die Black Dragons Erfurt, sogar deren sechs. So konnten sie den knappen Rückstand von zwei Zählern auf Essen noch immer nicht wettmachen.

Eine große Chance, das zu schaffen, bietet sich den Drachen am Sonntag. Dann empfangen sie um 16 Uhr in der heimischen Kartoffelhalle das abgeschlagene Schlusslicht Krefelder EV. Doch unterschätzen sollten die Erfurter den Gegner nicht, schließlich verloren sie das letzte Aufeinandertreffen in Krefeld sang- und klanglos mit 2:6 und taten sich auch beim ersten Heimspiel (5:4) gegen das einstige Team des Drachenstürmers Reto Schüpping schwer. Drei Punkte könnten, sollte Essen gegen Duisburg verlieren, Erfurt den ersehnten zehnten Platz einbringen.