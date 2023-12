Eishockey Black Dragons sind zum Ausklang ganz nah am Teilerfolg

Tilburg Mit viel Kampf macht der Erfurter Eishockey-Oberligist zweimal einen Rückstand weg, verliert beim Tilburger Top-Team indes 3:4.

Sie warfen noch einmal alles nach vorn, gingen mit zusätzlichem Feldspieler das letzte Risiko. Zu einem Teilerfolg reichte es für die Black Dragons am Samstag trotz viel Drucks nicht. Im Takt von „Sweet Caroline“ feierten die Tilburg Trappers nach einem harten Fight ihren 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)-Erfolg zum Jahresabschluss und setzten sich in der Eishockey-Oberliga Nord fünf Punkte von den an vierter Stelle liegenden Erfurtern ab.

Mehr als nur eine Kelle hatten die Thüringer vor 2625 Zuschauern am Ausgleich. Im Alles-oder-Nichts versuchte es Fritz Denner vier Sekunden vor Ablauf der Uhr noch einmal. Tilburgs Keeper Cedric Andree fischte die Scheibe jedoch ebenso großartig weg, wie er zuvor mit einem Blitzreflex die Führung gerettet hatte. Mit letztem Einsatz schmiss er sich in den Schuss von Tom Pauker aus Nahdistanz.

Pech für die Erfurter, die wenige Minuten zuvor dank einer klasse Aktion Diego Hoflands den entscheidenden Treffer kassiert hatten. Der Stürmer ließ nach der Vorarbeit von Jonne de Bonth noch Erfurts Tim May aussteigen und setzte den Puck ins Netz (54.).

Der Treffer hatte sich angebahnt. Nachdem die Drachen mit großem Willen im zweiten Drittel durch die Tore zum 2:2 von Pauker (22.) und Santeri Haarala (25.) in die Partie zurückgekommen waren und auch die erneute Tilburger Führung gekontert hatten (Pauker/37.), gehörte den Einheimischen das Momentum. Mit blitzschnellem Passspiel schnürten sie den Verfolger in der Tabelle teilweise ein. Die Erfurter indes konnten für sich beanspruchen, nie aufgesteckt zu haben und verließen vor ihren mitgereisten Fans nur knapp geschlagen das Eis.