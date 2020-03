Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blau-Weiß Eisenach hat Staffelsieg vor Augen

In der 1. Tischtennis-Bezirksliga steht der BSV Blau-Weiß 84 Eisenach ganz dicht vor dem Staffelsieg. Gegner TTV 48 Schmalkalden reiste am Samstag im Gegensatz zur gesamten Hinrunde zwar in Bestbesetzung an und sorgte auch für ein spannendes Spiel, doch Eisenach ließ sich nicht aufhalten und gewann mit 8:5. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg aus vier Spielen, um Platz eins perfekt zu machen.

Die Doppel zeigten, dass die Gäste das wahrscheinlich stärkste obere Paarkreuz der Liga stellen. Schiek/ Göpel unterlagen gegen Vierling/Krebs klar mit 0:3 und kassierten ihre zweite Niederlage der Saison. Das Spiel blieb aber offen, denn Mankong/Oderbach setzten sich 3:2 gegen Bamberger/Damm durch.

Eisenachs Nummer eins, Christian Schiek, erwischte zwar einen gebrauchten Tag, doch das kompensierten seine drei Teamkollegen. „Die mannschaftliche Geschlossenheit zeichnet uns in dieser Saison aus“, freute sich Mathias Göpel.

Schiek hatte im ersten Einzel gegen Ingolf Krebs im dritten Satz drei Satzbälle, die vom Gegner mit viel Glück abgewehrt wurden. Mit 17:15 entschied der Gast diesen wichtigen Satz für sich. Mit dem 2:1 im Rücken konnte er immer wieder Vorsprünge von Schiek egalisieren und gewann letztendlich mit 3:1. Youngster Thanachot Mankong zahlte gegen Andy Vierling beim 0:3 (-4,-3,-4) Lehrgeld. Das untere Paarkreuz stand nun in der Pflicht. Göpel führte 2:0, ehe Uwe Damm, besser ins Spiel kam und zum 2:2 ausgleichen konnte. Im Entscheidungssatz setzte sich Göpel zu Beginn ab und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Mit 11:3 gewann er diesen und markierte das 2:3.

Roman Oderbach befreite sich ebenfalls von diesem Druck und gewann gegen Falk Bamberger mit einem starken Spiel 3:1. Beim 3:3 kam es zum Duell der in der Rückrunde ungeschlagenen Schiek und Vierling. Aber wie im ersten Einzel lief es beim Gastgeber nicht und er musste eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Besser machte es Mankong, der in langen, sehenswerten Ballwechseln gegen Krebs immer öfter Punktgewinne erzielen konnte. Im Entscheidungssatz konnte er sich beim Stand von 7:7 absetzen und gewann mit 11:7. Göpel gewann gegen Bamberger 3:0 und Oderbach musste, wie auch Göpel zuvor gegen Damm, bis in den Entscheidungssatz. Hier setzte er sich aber klar mit 11:1 durch. Nun hatten es die Gastgeber in der Hand, den Sack zuzumachen. Eine erwartete Niederlage gab es im Spiel Göpel gegen Vierling. Schiek konnte den Schalter rechtzeitig umlegen und gewann 3:1 gegen Bamberger. Mankong setzte sich mit 3:0 gegen Damm durch und markierte den 8:5-Siegpunkt.

Blau-Weiß: Schiek 1 , Mankong 2,5 , Göpel 2,0 , Oderbach 2,5