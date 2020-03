Thüringens Bobpilotin Mariama Jamanka hier beim Weltcup im Dezember in Lake Placid im Bundestaat New York.

Schlittensport Bob- und Skeletonfahrer brechen Lehrgang in den USA ab

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bob- und Skeletonfahrer brechen Lehrgang in den USA ab

Deutschlands Bob- und Skeletonfahrer sind vorzeitig aus ihrem Trainingslager in Lake Placid im US-Bundesstaat New York abgereist. Auch der geplante Lehrgang der Rodler im französischen La Plagne wurde abgesagt. Der komplette Trainingsbetrieb der Schlittensportler wird damit bis 19. April erst einmal eingestellt.

Die Bob-Asse, darunter die Oberhofer Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Bild), befinden sich seit Freitag wieder in der Heimat. Auch die Skeleton-Piloten, die bis Donnerstag noch auf der WM-Bahn von 2021 Material testen wollten, sind inzwischen zurück. Der Oberhofer Weltmeister Christopher Grotheer war nicht dabei. Er war nach der WM-Überraschung von Altenberg mit seiner Freundin nach Mexiko in den Urlaub geflogen. Auch Bobanschieber Paul Krenz war noch vor den Coronavirus-Restriktionen in die Ferien nach Thailand geflogen.

Die vom 23. bis 28. März geplanten Trainerratssitzungen, auf denen ein Nachfolger für den geschassten Skeleton-Bundestrainer Dirk Matschenz gefunden werden sollte, sowie die BSD-Präsidiums- und die Sportausschusssitzung wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Planmäßig eingestellt worden ist der Bahnbetrieb auf allen vier deutschen Kunsteisbahnen, darunter auch Oberhof. Es werden bis auf Weiteres auch keine Bahnführungen für Besucher durchgeführt. Nur noch im „Minimalbetrieb“ arbeitet seit Montag auch die Verbandszentrale in Berchtesgaden. „Unsere oberste Priorität ist es, dass sich keine unserer Athleten, Trainer, Betreuer oder Mitarbeiter einer unnötigen Gefahr aussetzen. Deshalb stellen wir unseren Geschäftsaktivitäten auf Notbetrieb um, erklärte BSD-Vorstandsvorsitzender Thomas Schwab.