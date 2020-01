Bob-Weltcup in Winterberg: Raserei mit den Regengöttern

Von null auf 99! Der Thüringer Paul Krenz stürmte mit seinem sächsischen Viererbob-Team von Nico Walther zu Platz zwei in Winterberg. Ebenso als wahrer Regengott erwies sich in der Formel eins des Wintersport Francesco Friedrich. Der Bob-Champion aus Pirna raste mit einem Hammer-Start im zweiten Lauf noch vor seinen Dresdner Konkurrenten auf Rang eins.

Doch vor allem Walther überraschte mit seinen Anschiebern Krenz, Eric Franke (Berlin) und Joshua Blum (Kiel). Für das Quartett war es das erste Weltcup-Rennen in diesem Winter. Pilot Walther hatte sich Ende Oktober bei einem schweren Trainingssturz in Altenberg den Brustwirbel angebrochen. Kurz vor dem Jahreswechsel musste sich Walther einer internen Ausscheidung in Altenberg stellen. Dort setzte er sich souverän im Zweier und Vierer durch.

Schon nach dem ersten Lauf herrschte ausgelassene Stimmung im Oberbärenburger Vierer trotz Dauerregens. Walther („Eigentlich fahre ich lieber bei Sonnenschein“) startete wegen fehlender Weltcup-Punkte als 22. und letzter Schlitten.

Eigentlich chancenlos. „Doch die Bahn in Winterberg ist ausgezeichnet präpariert“, sagte Andreas Trautvetter, Präsident des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), aus Kleinschmalkalden. Das nutzte Walther gnadenlos aus. Schon am Start hielt er mit Francesco Friedrich und Johannes Lochner mit. Der Neu-Henschleber Krenz, er hatte mit seiner Freundin im Dorf in der Nähe von Gebesee ein Haus gekauft, kriegte sich kaum noch ein. „Mann, sind wir perfekt wir eingestiegen sind“, rief Krenz den Kollegen zu. Im Ziel hatte die Walther-Truppe 0,14 Sekunden Vorsprung auf den verdutzten Olympiasieger Friedrich.

Doch der konterte im zweiten Lauf mit einem schier unglaublichen 5,00-Sekunden-Start. Obwohl Walthers Crew wieder 5,09 startete, fehlten am Ende zwei Zehntel. „Wir sind trotzdem zufrieden mit unserer Rückkehr nach langer Wartezeit“, sagte Krenz. Am Samstag geht es noch einmal mit dem Vierer in die Winterberger Eisrinne. Dann geht es um den EM-Titel und da will Krenz wieder auf das Podest.

Weltcup-Zeitplan: Bob Frauen, Samstag 10 Uhr, Vierer-EM 13.40 Uhr, Skeleton, Sonntag, ab 10 Uhr (ZDF).