Corona-Virus ändert André Langes China-Pläne

Thüringens Bob-Legende ist rundum zufrieden. André Lange hat seinen chinesischen Piloten in zwei Jahren das Fahren beigebracht. Keiner der roten „Renner“ der Männer und Frauen geriet bei den Welttitelkämpfen auf der schweren Bahn in Altenberg in Sturzgefahr. Beste Pilotin war Ying Quin als Zehnte des WM-Feldes.

„Wir sind aber nur zum Üben hier“, erzählt Lange, der bis zu Francesco Friedrichs WM-Triumph am Sonntag erfolgreichster deutscher Bobpilot aller Zeiten war. Eigentlich sollten die Bob-Anfänger aus dem Reich der Mitte in diesen Tagen auf der nagelneuen Olympia-Bahn für Peking 2022 trainieren. „Ein Start bei der WM in Altenberg war gar nicht geplant. Corona hat alles verändert“, sagte Lange. Der 46-Jährige ist seit November 2018 Bahntrainer des Teams China. Mit seinem ehemaligen kanadischen Konkurrenten Pierre Lueders soll er bis zu den Winterspielen eine Mannschaft aufbauen, die vor großem Publikum mithalten kann. Medaillen werden bisher nicht verlangt, so Lange, der mit dem Job sehr zufrieden ist.

Keine Berührungsängste

Vor seinen Sportlern hat in Altenberg keiner Angst, obwohl sie über den Jahreswechsel kurz in der chinesischen Heimat waren. Bei der WM-Eröffnung klatschten die Erzgebirgler Kids die Chinesen lustig ab. Auch in den Hotels direkt an der tschechischen Grenze in Neu-Hermsdorf und Zinnwald, wo das Skeletonteam logiert, gibt es keine Berührungsängste mit Gästen oder Personal. „Na ja, ein paar Sprüche gibt es schon. Aber wir sind ja seit Monaten in Europa und Amerika unterwegs. Zudem stammt keiner der Sportler aus der betroffenen Region Hubei. Wie die Lage in China ist, erfahren wir nur über das Internet“, erklärt der Suhler. Ob sich die Sportler Sorgen um Verwandte oder Freunde machen, weiß Lange nicht: „Es gibt da eine große Sprachbarriere. Was sie da untereinander auf Chinesisch erzählen, verstehen wir nicht.“

Nach der WM dürfen die Kufensportler endlich zurück nach China. Sie haben dann einen Monat Pause und danach geht es zum Athletiktraining. Ohne Lange. „Ich reise erst im Herbst nach China, wo ich die Olympiabahn dann zum ersten Mal live sehen werde. Bis dahin ist hoffentlich auch die Corona-Seuche keine Gefahr mehr“, so Lange.