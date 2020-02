Bogensportler Mario Oehme: Ich achte nur auf meinen Stil

Gleich zweimal musste Mario Oehme am Sonntag bei den Landesmeisterschaften in Tinz ran. Der Thüringer Schützenbund hatte zur Blankbogen- und Para-Landesmeisterschaft eingeladen, die von der Bogen-Sport-Gemeinschaft Thüringen in der Tinzer Sporthalle ausgerichtet wurde.

Die Abteilung Bogensport des SV Integra tritt ab diesem Jahr in der Öffentlichkeit als BSG Thüringen auf, die thüringenweit agiert und über Zweigvereine in Gera, Altenburg-Meuselwitz und Gotha verfügt.

Schwierigkeiten nach Augenverletzung

„Ich habe einfach so mitgeschossen, brauchte ein Ergebnis vor den Deutschen Meisterschaften. Aber nach meiner Augenverletzung im Sommer habe ich immer noch Sehschwierigkeiten“, so der 55-Jährige. Bei einem Wettkampf in Meuselwitz hatte sich der Paralympicssieger von 2004 böse ausgewischt, als er einen tief steckenden Pfeil gegen die grelle Sonne nicht wahrnahm und der Pfeil beim Vorbeifahren mit dem Rollstuhl am äußeren Lid hängenblieb. „Seitdem verschwimmen Gelb und Rot in der Scheibenmitte immer noch etwas“, verriet Mario Oehme, der in der Para-Klasse mit dem Recurve-Bogen mit 507 Ringen Platz eins und mit dem Compound-Bogen mit 532 Ringen Platz zwei belegte.

„Ich zähle die Ringe während des Wettbewerbs nicht mit. Ich konzentriere mich nur auf meinen Stil. Das habe ich mir über die Jahre so angewöhnt und bin damit immer gut gefahren“, erklärte der Geraer, der mit beiden Bögen auch bei den Deutschen Meisterschaften in Leverkusen am 7./8. März startet.

Mit dem Recurve-Bogen gehören die Altenburger Pascal Hagel und Jonas Seyfarth zur Thüringer Auswahl, mit dem Compound-Bogen die Nordhäuser Miguel Roche und Jeremias Walther. „Besonders stolz bin ich auf die Entwicklung von Pascal Hagel, der sich nach fünf Jahren Bogenschießen im Vorjahr auf die Visierbögen umgestellt hat und nun schon in der Lage ist, in Wettkämpfen der Nichtbehinderten mitzuwirken. Das ist Inklusion, wie ich sie mir vorstelle. Da wird nichts aufdiktiert, sondern sie kommt von selbst. Das ist viel mehr Wert“, so Oehme.

Neueinsteiger auf einem guten Weg

In Leverkusen hegen beide Auswahl-Teams des Freistaats Medaillenambitionen. Gleiches gilt für den zehnjährigen Geraer Sky-Lennox Wolff, der in der Para-ID-Klasse mit 425 Ringen siegte, und den Altenburger Kevin Lasser. Auf einem guten Weg präsentierten sich auch die beiden Neueinsteiger Karl Stanik und Jamie Köhler aus Altenburg, die auf der 10 m-Distanz überzeugen konnten und Gold und Silber holten.

Über Meisterschaftsgold durfte sich ebenfalls der Geraer Frank Meier mit 451 Ringen in der Para-AB-Klasse der Senioren mit dem Recurve-Bogen vor Bernd Vogel freuen.

In der Blankbogenklasse schafften weitere Geraer den Sprung auf das Treppchen. Bei den Schülern B hielt Jakob Wenzel Bierbaum als Dritter mit 485 Ringen Tuchfühlung zum Siegerduo Benjamin Kurth (510/Mühlhausen) und Henrik Seidel (502/Dingelstädt). Ebenfalls Bronze ging bei den Schülern C an Joe Musiol (460 Punkte) hinter Finn Richter (510) und Jonah Kämmerer (502) aus Ostramondra. In der Jugend holte sich Eric Csanadi mit 332 Ringen konkurrenzlos den Titel.

Bei den Herren ging der Meistertitel an Alexander Wolff (429), Bronze zudem an Nico Rösner (407). Zwei Medaillen für den Gastgeber gab es auch bei den Damen für Ellen Klotz (2./468) und Sandra Dölitzscher (3./448). In der Master-Klasse wurde Otto Müller mit 413 Ringen Dritter. Einen Tag zuvor hatten die Landesliga und Landesklasse mit dem vierten Turnier ihre Saison beendet.

Für Integra Gera sprang dabei in der Landesliga-Endabrechnung Platz fünf, für die zweite Vertretung punktgleich hinter dem Vizemeister der dritte Landesklasse-Rang heraus.