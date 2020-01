Bräutigam gleich doppelt gut

Platz Eins und Zwei, der Großbreitenbacher Marcel Bräutigam wollte es beim Erfurter Silvesterlauf gleich doppelt wissen. Auch in den Altersklassen gab es für die Ilm-Kreis-Sportler einige gute Platzierungen. „Lange Strecken liegen mir“, weiß Marcel Bräutigam (GutsMuths-Rennsteiglaufverein) und weil die beim Erfurter Silvesterlauf, der am letzten Tag des alten Jahres seine 46. Auflage erlebte, mit vier und zehn Kilometer eher kurz sind, nahm der Großbreitenbacher gleich einmal beide in Angriff, um am ende jubelnd das Ziel am Steigerwaldstadion zu erreichen.

Nach mehreren zweiten und dritten Plätzen klappte es nun mit dem Gesamterfolg für den amtierenden deutschen 50-Kilometer-Meister. Von Anfang an bestimmte Bräutigam das Tempo auf der fünfmal zu durchlaufenden Zwei-Kilometer-Runde. Nach drei Runden klebte dem Polizisten nur noch Vorjahressieger Samsom Tesfazghi (SV Sömmerda) an den Fersen. Dann zog Bräutigam an. „Anderthalb Runden vor Schluss habe ich gemerkt, dass Samsom eine Lücke gelassen hat, da habe ich Gas gegeben“, meinte der gebürtige Ilmenauer. In 31:31 Minuten lief er im Duell der Rennsteiglauf-Sieger vergangener Jahre noch mehr als eine halbe Minute Vorsprung auf den Mann aus Eritrea heraus. Der Sieger von 2018 wurde in 32:04 Minuten Zweiter vor Philipp Häßner vom sc im.puls Erfurt in 32:16 Minuten.

„Erfurt ist seit zehn Jahren meine Heimatstadt, wo ich wohne. Hier fühle ich mich sehr wohl, hier arbeite ich. Es ist schön, wenn ich mich vor heimischem Publikum auch mal zeigen kann. Ich habe mich einfach gut gefühlt, das Wetter war super. Von daher ist es heute gut gelaufen. Ich freue mich sehr, dass ich heute so gut abschneiden konnte“, so das Fazit des Siegers, der den Lauf quasi zwischen zwei Nachtschichten absolvierte.

Auch über vier Kilometer hatte Marcel Bräutigam in Runde zwei Sebastian Keiner (LAC Erfurt) davonziehen lassen müssen. „Aber im Schlussspurt hätte ich sowieso gegen ihn keine Chance mehr gehabt“, zeigte er sich mit Platz zwei (12:20 min) ebenfalls „sehr zufrieden.“ Der Suhler Mittelstreckenspezialist siegte in 12:05 Minuten. 50 Sekunden hinter Keiner stürmte der Manebacher Marvin Küster (Erfurter LAC) ins Ziel und unterstrich damit einmal mehr sein Lauftalent. Auch der Ilmenauer Wolfgang Schwaz (VfB Torpedo Ichtershausen, 13:40 min) konnte sich als Achter sehr gut platzieren. Sommerbiathlet Jacob Hofmann vom SV Eintracht Frankenhain wurde in 14:39 Minuten 17. unter 382 Startern.

Fast komplett in Ilm-Kreis-Hand war die U18-Wertung. Küster verpasste den Sieg nur um zwei Sekunden. Hinterm ihm folgten die Kirchheimer Brüder Tom (Erfurter LAC, 14:39 min und Tim Spaleck (VfB Torpedo Ichtershausen, 14:46 min). In der U20 musste sich Gloria Weimer (ThSV 1886 Geschwenda, 22:04 min) nur der Gesamtzweiten Lena Posniak (LAC Erfurt, 15:24 min) geschlagen geben. Platz zwei gab es auch für Rolf Protze von der Frauenwalder Laufgruppe in der M 70 (22:21 min). Die für den SC impuls Erfurt startenden Christa Wegener (Arnstadt, 21:52 min) und Michael Herrmann (Marlishausen, 17:49 min) gewannen die AK 60.

Nur 13 Sekunden fehlten Katja Voigtmann vom VfB Torpedo Ichtershausen, um in der Zehn-Kilometer-Gesamtwertung der Frauen aufs Podest zu laufen. In 42:01 Minuten wurde sie bei Sieg von Anna-Kristin Fischer (SC DHfK Leipzig, 38,23 min) Vierte. Gesamtplatz 14 und wie Voigtmann Rang zwei der Altersklasse holte sich die Ilmenauerin Mandy Zschoche (Fit mit Schmidt, 47:41 min). Gleich hinter ihr kam Nicole Beyer (SV Ichtershausen, 47:13 min) ins Ziel. Und auch Hartmut Wächter (SG Motor Arnstadt, 45:19 min) konnte als Zweiter der M60 das Jahr erfolgreich beenden.