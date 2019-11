Traditionell zur Mitgliederversammlung des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins Sonnabend in der Landessportschule Bad Blankenburg auch die Vereinsmeisterschaft im Ausdauerlauf ausgetragen. Auf der 12-Kilometer-Strecke gewann bei den Frauen Nicole Kruhme (Suhl-Gehlberg) in 55:41,5 Minuten. Der aus Großbreitenbach stammende Marcel Bräutigam (Erfurt) war bei den Männern der Schnellste in 40:28,1 Minuten vor Marcel Krieghoff (Bad Langensalza) in 41:33,6. Rolf König und Karl-Heinz Holland-Nell siegten im Nordic Walker.