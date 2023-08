Fußball-WM der Frauen Brasilien scheitert an Jamaika - Frankreich siegt klar

Sydney/Melbourne Mitfavorit Brasilien ist bei der WM in Australien und Neuseeland überraschend aus dem Turnier ausgeschieden.

Das Team um Superstar Marta kam nicht über ein 0:0 gegen die Fußballerinnen aus Jamaika hinaus. Damit ist Jamaika als Gruppenzweiter ein möglicher Achtelfinal-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, die an diesem Donnerstag gegen die Südkoreanerinnen den Einzug in die K.-o-Runde perfekt machen kann. Dafür müsste Deutschland Gruppen-Erster werden. Für die Jamaikanerinnen ist es bei einer Weltmeisterschaft der erste Einzug in die Runde der letzten 16.

Frankreich setzte sich parallel nach einem holprigen Start sicher mit 6:3 (4:1) gegen Panama durch und sicherte vor rund 40.500 Zuschauerinnen und Zuschauer den Gruppensieg. Kadidiatou Diani erzielte dabei ihren ersten Dreierpack für die Französinnen bei einer WM (28., 38. und 52. Minute).

Dabei erwischte Panama, für das es um nichts mehr ging, den besseren Start: Stürmerin Marta Cox zirkelte einen Freistoß aus rund 30 Metern ins Netz (2.) und erzielte das bislang schnellste Tor im Turnier. Rund 20 Minuten später köpfte Deysiré Salazar zum unfreiwilligen Ausgleich in den eigenen Kasten (21.). Die weiteren französischen Tore erzielten Lea Le Garrec (45.) und Vicki Becho (90.+10).