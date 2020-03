Breitenworbis. Tischtennis-Verbandsligist TSV Breitenworbis hat im Kellerduell in Oberbösa ein Remis geholt. Beim Ersten waren die Eichsfelder chancenlos.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Breitenworbis mit zwei Auswärtsspielen und einem Punkt

Fast zwei Monate hat die Pause von Tischtennis-Verbandsligist TSV Breitenworbis angedauert. Nun waren die Eichsfelder an einem Tag gleich zweimal auswärts gefordert. Beim Neunten TTC Oberbösa, der einen Platz hinter den Breitenworbisern steht, sprang am Ende ein 8:8 heraus. Im anschließenden Duell mit Tabellenführer Leubingen waren die Gäste chancenlos, unterlagen mit 1:9.

In der ersten Partie stand das Duell gegen den Abstieg beim TTC aus Oberbösa auf dem Plan. In diesem mussten die Breitenworbiser nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit den speziellen Gegebenheiten zu Recht kommen. Die Halle dort ist sehr klein. „Da kann man den Zuschauern beim Aufschlag die Hand schütteln“, berichtete Martin Winter, die Nummer drei des TSV.

Der lag nach den Doppeln etwas glücklich – Philipp Madeheim und Florian Bötticher setzten sich nach 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 durch – mit 2:1 vorne. Dann ließen die Eichsfelder eine sehr starke erste Einzelrunde folgen. Damian Cramer setzte sich in dieser genau so durch wie Winter, Madeheim und Youngster Luca Sukau.

Ein spiegelverkehrtes Bild ergab sich dann in der zweiten Einzelrunde. Hier setzten sich lediglich Winter und Luca Sukau durch. Der Jüngste im Team erhielt großen Beifall von seinen Teamkollegen, sicherte er Breitenworbis doch durch seinen zweiten Einzelsieg das Remis. Letztlich musste sich der TSV nach 8:4-Führung aber noch mit einem 8:8 begnügen. Cramer und Winter unterlagen im entscheidenden Abschlussdoppel mit 0:3. „Das war alles in allem ein sehr glücklicher Punktgewinn für uns, aber den nehmen wir gerne mit“, konstatierte Kapitän Alexander Sukau.

Nicht viel zu holen war im Anschluss gegen den verlustpunktfreien Ersten aus Leubingen. Den einzigen TSV-Punkt holte Madeheim. Am kommenden Wochenende bestreiten die Breitenworbiser am Samstag, 7. März, und am Sonntag, 8. März, jeweils ein Heimspiel.