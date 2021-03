Breitenworbiser Eberhard Hauf lebt den Fußball

Breitenworbis. 59-Jährige steht noch immer mit großem Erfolg im Tor und wirkt zudem noch als Trainer und Abteilungsleiter in seinem TSV Breitenworbis

Der Fußball hat das Leben von Eberhard Hauf geprägt und tut dies immer noch. Erst im Herbst des vergangenen Jahres zeigte der in Thale am Harz geborene 59-Jährige sein immer noch großes Können zwischen den Pfosten, wurde beim Finale der Alten Harren Ü 50 auf Kleinfeld des Nordostdeutschen-Fußballverbandes in Berlin als bester Torhüter ausgezeichnet.