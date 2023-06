Bronze-Glück bei Special Olympics nach Besuch beim FC Bayern

Berlin. Es war ein richtiges Drama bis das Schleusinger Unified-Doppel Katrin/Kerkau und Sina Schellenberger im Tischtennis bei den Special Olympics die Medaille sicher hatte.

An der Tischtennis-Platte hatten Thomas Müller, Serge Gnabry und Matthijs de Ligt hatte keine Chance gegen die Freundinnen aus Schleusingen. Ein Sponsor hatte die beiden Special-Olympics-Sportlerinnen Katrin Kerkau und Sina Schellenberger nach München eingeladen. „Für 15 Minuten. Thomas Müller war sehr nett. Für Special Olympics und etwas Aufmerksamkeit tun wir eben alles“, grinste die Lehramt-Studentin Schellenberger, die wie ihre behinderte Unified-Partnerin Kerkau eigentlich mit Fußball und dem FC Bayern überhaupt nichts am Hut hat.

Vor und in Berlin schien sich dann alles gegen die beiden Tischtennis-Asse verschworen haben. Kerkau wurde von der Katze gebissen, musste Antibiotika nehmen. In der Qualifikation sorgte eine Fehlentscheidung des Referees für eine Niederlage gegen Ungarn. „So hatten wir die höchste Leistungsklasse verpasst“, erklärt Schellenberger, die 2015 bei den Weltspielen mit Kerkau Gold in Los Angeles gewonnen hatte. „Die Schiedsrichterin hat sich heute unter Tränen bei uns entschuldigt“, sagte Kerkau.

Um im Kampf um die Medaillen pünktlich in der Messe anzukommen, musste man nach S-Bahn-Panne ein ganzes Stück zu Fuß gehen. „Und ich hasse die Hitze“, grummelte Kerkau, die mit Schellenberger gegen das Top-Duo aus Luxemburg im Halbfinale chancenlos blieb. Im Spiel im Bronze gegen die Tschechinnen ging es dramatisch zu. Kerkau wackelte, doch Trainer Thomas Gindara brachte Ruhe rein und nach dem 3:2 im Entscheidungssatz flossen dann viele Thüringer Freudentränen.