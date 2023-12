Budenzauber in Bad Langensalza

Bad Langensalza An sieben Tagen dreht sich in der Kurstadt wieder alles um den Hallenfußball, wenn 86 Mannschaften an den Start gehen.

Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit steht auch in diesem Jahr wieder der Salza-Cup in Bad Langensalza an. Ab dem 22. Dezember dreht sich in der Kurstadt alles um den Hallenfußball. An sieben Tagen suchen von den G-Junioren über die Freizeitfußballer bis zu den Senioren die Teams ihren Salza-Cup-Sieger. Das bedeutet auch für die Macher eine Mammutaufgabe, wenn über 1000 Aktive aus 86 Vereinen in zwei Hallen an den Start gehen.

Den Anfang machen die Alten Herren am 22. Dezember ab 17 Uhr in der Salza-Halle. Mit dabei sind unter anderen auch die Teams von Union Mühlhausen und dem 1. FC Eichsfeld. Am 23. Dezember sind dann die G- und D-Junioren ab 10 Uhr in der Salza-Halle gefordert. Nach den Weihnachtsfeiertagen folgt der Höhepunkt der Turnier-Tage, wenn die Herren am 27. Dezember (17 Uhr) ihren Sieger suchen. Fehlen wird nach den unschönen Szenen im letzten Jahr und im Derby in der Thüringenliga das Team von Union Mühlhausen. Seitens der Mühlhäuser hat man von einer Teilnahme am traditionsreichen Turnier abgesehen. Mit dabei sind aber die Teams vom SC 1918 Großengottern und 1. FC Eichsfeld.

Am 28. Dezember suchen dann die E-Junioren und die zweiten Mannschaften der Herren ab 10 Uhr in der Salza-Halle ihre Sieger. Einen Tag später geht es dann in die Oostkamp-Halle, wo zunächst die F- und die B-Junioren ihren Cup ausspielen. Am 30. Ist dann die gesamte Frauen-Power am Start, bevor die A-Junioren ihren Meister ermitteln. Der Abschluss des Salza-Cups am Silvestertag (17 Uhr) gehört den Freizeitkickern in der Oostkamp-Halle. Und natürlich freuen sich alle Spieler wieder über eine rege Zuschauerbeteiligung.