Buffon Delegationsleiter des italienischen Nationalteams

Rom Italiens Rekordtorhüter Gianluigi Buffon hat nur wenige Tage nach dem Ende seiner aktiven Fußball-Karriere schon einen neuen Job - bei der Nationalmannschaft.

Nur drei Tage nach seinem Rücktritt als Fußballprofi hat Italiens Torhüter-Idol Gianluigi Buffon schon eine neue Aufgabe erhalten. Der 45-Jährige wird Delegationsleiter der Nationalmannschaft, wie der italienische Fußball-Verband mitteilte.

Buffon hatte seine nahezu drei Jahrzehnte währende Karriere als Spieler erst am Mittwoch für beendet erklärt. Zuletzt war der Weltmeister von 2006 beim Zweitligisten Parma Calcio aktiv, erfüllte seinen bis 2024 laufenden Vertrag aber nicht mehr.

Bei der Auswahl wird Buffon nun Nachfolger von Gianluca Vialli. Der ehemalige Nationalstürmer war Anfang dieses Jahres an einer Krebserkrankung gestorben. Buffon bestätigte in den sozialen Medien, dass er künftig für das Nationalteam arbeiten wird. Erstmals wird er in neuer Funktion rings um das EM-Qualifikationsspiel gegen Mazedonien am 9. September in Skopje unterwegs sein.

Verbandspräsident Gabriele Gravina zeigte sich darüber sehr erfreut. „Es ist ein großartiger Tag für die italienische Nationalmannschaft, weil Gigi nach Hause kommt“, sagte Gravina. Den Rekord-Nationalspieler, der 176 Partien im Tor der Auswahl absolvierte, bezeichnete er als „eine Ikone unseres Fußballs“ und einen besonderen Menschen.

Italienische Medien hatten zuvor bereits spekuliert, dass der langjährige Schlussmann von Juventus Turin künftig für den Verband arbeiten werde.