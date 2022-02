Bundesliga-Volleyballerinnen aus Erfurt beim 0:3 gegen Dresden nur einen Satz auf Augenhöhe

Erfurt. Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt haben einen Satzgewinn im Duell gegen den Dresdner SC trotz des 0:3 nur knapp verpasst. Nach 81 Minuten verwandelte der Favorit den Matchball.

Nach einem 15:25 im ersten Durchgang musste sich die Mannschaft um Trainer Konstantin Bitter im zweiten Abschnitt beim 26:28 erst nach langer Gegenwehr geschlagen geben. In dritten Satz war beim 11:19 eine Vorentscheidung gefallen, bevor der amtierende Meister aus Dresden nach 81 Minuten den Matchball zum 25:18 verwandelte.

In den Sätzen eins und drei diktierten die Dresdnerinnen vor 308 Zuschauern mit druckvollen Aufgaben, einer stabilen Annahme und Abwehr sowie variablem Angriffsspiel das Geschehen auf dem Feld. Im zweiten Durchgang konnten die Thüringerinnen das Geschehen bis zum Schluss offenhalten. Sie kämpften vor allem aufopferungsvoll in der Block- und Feldabwehr. Sie wehrten drei Satzbälle des DSC ab, doch ein Angriffsfehler brachte am Ende erneut den Erfolg für die Gäste.

Während Erfurt den Anschluss zu den Play-Off-Plätzen nicht verkürzen konnte, war es für den Tabellenzweiten aus Sachsen der elfte Saisonsieg.