Bundestrainer Löw: Goretzka wird EM-Auftakt wohl verpassen

Seefeld. Bundestrainer Löw muss umplanen. Für den EM-Auftakt am 15. Juni gegen Frankreich rechnet er nicht mit Mittelfeldspieler Goretzka.

Mittelfeldspieler Leon Goretzka wird den EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich am 15. Juni wahrscheinlich verpassen. „Er wird fürs erste Spiel wohl nicht infrage kommen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag im Trainingslager in Seefeld.

Löw: Goretzka wird noch eine Woche brauchen

Goretzka habe nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel „vier, fünf Wochen keine Spielpraxis“ gehabt, betonte Löw." Er wird sicher noch einige Tage, vielleicht noch eine Woche brauchen, um ins Mannschaftstraining einzusteigen." In Österreich absolvierte der 26-Jährige ein individuelles Aufbauprogramm. „Er wird ein bisschen reinwachsen und sich reinarbeiten. Im Moment fehlt er in der Zentrale.“ Das Abschlusstraining vor der EM-Generalprobe gegen Lettland (Montag, 20.45 Uhr/RTL) hatte Goretzka verpasst.

Von der Genesung des 26-Jährigen hängen auch taktische Erwägungen ab. Stehen Löw im Turnierverlauf alle Spieler im bestens besetzten Mittelfeld zur Verfügung, könnte Joshua Kimmich auf die rechte Außenbahn ausweichen.

Dagegen habe Routinier Toni Kroos seine Corona-Infektion gut überstanden. „Toni Kroos kam ohne Probleme aus dieser Erkrankung raus“, sagte Löw. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid sei im Trainingslager „vom ersten Tag weg so wie man ihn kennt“ aufgetreten. Kroos war mit etwas Verspätung nach Seefeld gereist.

Gündogan, Havertz, Werner und Rüdiger einsatzbereit

Auch die vier Nationalspieler, die im Champions-League-Finale zum Einsatz gekommen waren, hatten erst später die Reise nach Österreich angetreten. „Die Engländer brauchen noch ein bisschen Anlauf“, sagte der Bundestrainer über Ilkay Gündogan von Manchester City und die Königsklassen-Sieger Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea. Sie seien aber für die EM-Generalprobe gegen Lettland am Montag in Düsseldorf einsatzbereit.

Bundestrainer Joachim Löw bleibt noch eine Woche Vorbereitung auf den ersten EM-Gegner Frankreich. Foto: afp

Zum Abschluss des EM-Trainingslagers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld zog Löw ein positives Fazit. „Wir hatten hier sehr, sehr gute Bedingungen, wir haben unsere Themen und Inhalte wie vorgenommen durchgeführt. Es war intensiv und umfangreich, teilweise“, berichtete Löw.

Nach der EM-Generalprobe gegen Lettland am Montag wird die Mannschaft nach Herzogenaurach in ihr EM-Quartier „World of Sports“ umziehen. „Es geht weiter, wir haben ja noch eine Woche Zeit, um uns auf Frankreich vorzubereiten“, sagte Löw. Der Weltmeister ist am 15. Juni in München der deutsche Auftaktgegner.

„Wir sind einen Schritt vorangekommen“, betonte Löw, er mahnte aber Steigerungen an: „Wir müssen uns noch verbessern. Das war das Einmaleins - jetzt geht es ins Detail.“