Bundestrainer Nagelsmann: "Wir waren fußballerisch sehr gut"

Hartford Nach dem 3:1-Sieg gegen die USA ist Bundestrainer Julian Nagelsmann sehr zufrieden - benennt aber auch einige Schwächen.

Mats Hummels lächelte zufrieden, trotz seines reifen Fußballeralters von 34 Jahren hatte er einen besonderen Abend erlebt: Erstmals seit der verkorksten Europameisterschaft im Sommer 2021 war er zur Nationalmannschaft berufen worden und nun hatte er tatsächlich in der Startelf gestanden im Testspiel gegen die USA in Hartford. Er hatte einen verdienten 3:1 (1:1)-Sieg erleben dürfen - aber die Gefühle waren schon ganz zu Beginn in Wallung geraten, als er auflief und die Nationalhymne hören durfte.

"Ein absolut besonderer Moment" sei das gewesen, erzählte Hummels später bei RTL. "Etwas überraschend mit mehr Nervosität, als ich erwartet hätte, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht." Das galt vor allem für die zweite Halbzeit, vor der Pause hatte auch Hummels so seine Probleme mit den pfeilschnellen US-Angreifern.

Mats Hummels erklärt Verbesserung in der zweiten Halbzeit

"Wir haben dann ein paar Anpassungen vorgenommen", erklärte Hummels. "In der ersten Halbzeit hatten die USA etwas größere Räume, in denen sie auf die Kette zulaufen konnten, und auch hinter der Abwehr. Sie haben die linke Angriffsseite gut überladen, dann haben wir durch ein paar Anpassungen die Räume besser zubekommen." Außerdem: "In der ersten Halbzeit hatten wir einige fahrlässige Ballverluste, dadurch konnte der Gegner Druck machen - da waren wir in der zweiten Halbzeit viel ballsicherer."

Auch Julian Nagelsmann sah eine deutlich bessere zweite Halbzeit: "In der ersten Halbzeit hatten wir schon viele Chancen, aber nicht so guten Zugriff und haben in der Defensive individuell nicht alles richtig gemacht", sagte der Bundestrainer nach seinem ersten Spiel. "Aber wir waren fußballerisch sehr gut und haben verdient gewonnen."

Julian Nagelsmann lobt Kapitän Ilkay Gündogan

Besonders gut gefiel Nagelsmann, dass die Mannschaft nach den zuletzt so schwierigen Monaten das Spiel trotz eines Rückstands gedreht hatte. "Und wir haben uns das nicht zusammengewürgt, wir waren fußballerisch sehr gut gegen eine Mannschaft mit guten Einzelspielern."

Auf den Punkt brachte es Kapitän Ilkay Gündogan, dem Nagelsmann eine überragende Leistung attestierte: "In einigen Szenen war es gut, in einigen weniger gut", sagte der Mittelfeldspieler. "Aber das ist normal, bis man den Maßstab findet, bracht es ein paar Spiele. Das war schonmal ein gutes Ergebnis, das war wichtig - und jetzt wollen wir darauf aufbauen."