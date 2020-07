Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BVB und Schürrle lösen Vertrag vorzeitig auf

Der frühere Fußball-Nationalspieler André Schürrle und Borussia Dortmund gehen endgültig getrennte Wege. Wie der Bundesligaclub mitteilte, einigte sich der BVB mit dem Weltmeister von 2014 auf eine einvernehmliche Auflösung des bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrages.

Schürrle kam im Sommer 2016 für etwa 30 Millionen Euro zum BVB und absolvierte in zwei Jahren 51 Pflichtspiele für Dortmund. In den vergangenen beiden Jahren wurde er zunächst für eine Saison an den FC Fulham verliehen und zuletzt an Spartak Moskau.

Beim BVB hatte der 29-Jährige, der im WM-Finale vor sechs Jahren die Vorlage zum Siegtreffer von Mario Götze gegeben hatte, keine Perspektive mehr. "Es war für beide Seiten definitiv keine Erfolgsgeschichte. Aus diesem Grund war es das Beste, dass wir den Vertrag nun vorzeitig aufgelöst haben", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke "sport1.de". "Für die Zukunft wünschen wir André alles erdenklich Gute", sagte Watzke.

Damit wird Schürrle ebenso wie Götze, der den Club auch verlässt, zum Trainingsauftakt am 30. Juli nicht dabei sein. Sein bislang letztes Pflichtspiel für Moskau absolvierte er im Dezember 2019.

"Rückblickend war es eine Zeit mit Höhen und Tiefen, aber auch mit vielen wertvollen Erfahrungen sowohl im sportlichen als auch insbesondere im privaten Bereich. Ich danke den Verantwortlichen des BVB und wünsche dem Verein und seinen besonderen Fans alles Gute für die Zukunft", sagte Schürrle in der BVB-Mitteilung.

