Challenge-Cup: Suhler Volleyballerinnen erreichen souverän Achtelfinale

Suhl. Kaum 24 Stunden nach dem Hinspielsieg gegen Baku bleiben Suhls Volleyballerinnen auch im zweiten Duell klarer Sieger.

Die Suhler Volleyballerinnen haben sich erfolgreich auf internationaler Bühne zurückgemeldet. Nach dem Hinspiel-3:1 gegen Azerrail Baku gewann die Mannschaft von Trainer László Hollósy auch das Rückspiel und steht nach dem 3:0 (15, 17, 9) im Achtelfinale des Challenge-Cups. Nächster Gegner wird der UVC Graz (Österreich) oder Haifa VC (Israel) sein, die am kommenden Dienstag und Mittwoch in Israel beide Partien austragen. Derweil fiebern die Suhler dem Thüringenderby am Freitag in einer Woche gegen Schwarz-Weiß Erfurt entgegen.

„Gute Arbeit“, gab Trainer Lászlo Hollósy dem Team zum Abschluss auf den Weg, nachdem die Fans es gebührend gefeiert hatten. Zehn Jahre ist es her, dass die Südthüringerinnen letztmals im Challenge Cup mitspielten. Ausgerechnet eine Mannschaft aus Baku stoppte die Wölfinnen damals im Halbfinale. Das junge Team von Azerrail aber war davon entfernt, die Suhler trotz deren anhaltenden Verletzungspechs aufhalten zu können. Das Mehr an Zentimetern in puncto Körperhöhe und vor allem das an Angriffshärte drückten die Einheimischen nach dem ungefährdeten Hinspielsieg auch in ihrem Punkteplus aus. In allen Bereichen besaßen sie Vorteile.

Die Gäste, die dem Doppelspiel auf Thüringer Anfrage zugestimmt hatten, besaßen hingegen Mühe in der Annahme. Dennoch schien es zumindest im zweiten Satz kurz, als könnten sie dem VfB-Team gefährlich werden.

Diagonalangreiferin Tatsiana Trafimava kam einige Male vielversprechend zum Zuge. Das reichte jedoch nicht, um die gegenüber dem Hinspiel konzentrierter auftretenden Suhlerinnen in Bedrängnis zu bringen. Überdeutlich gestalteten diese vor allem den dritten Satz. Wie im ersten Durchgang legte Julia Brown mit einer Serie guter Aufschläge den Grundstein. Zehn Punkte in Folge zum 11:1 resultierten daraus. Am Ende blieb das Team aus Aserbaidschan unter einem zweistelligen Punktestand.

Selbstvertrauen konnte sich nicht zuletzt auch Anica Kutlesic holen. Nachdem sich mit Roosa Laakkonen am Mittwoch eine weitere Spielerin bei den leidgeplagten Suhlern verletzt hatte, spielte sie wie Jelena Delic auf der Mittelblock-Position durch, sorgte im Block für den Matchball. Nach gut einer Stunde verwandelte sie den sogleich auch.