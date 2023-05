Charles Leclerc: Wechselgerüchte sorgen für Wirbel

Miami. Bei Ferrari ging es für Formel-1-Pilot Charles Leclerc zuletzt aufwärts. Es bleiben jedoch Zweifel nach der Konstanz des Monegeassen.

Erster in der Qualifikation, Zweiter im Sprintrennen, Dritter im Grand Prix. So gesehen ging es abwärts mit Charles Leclerc beim Großen Preis von Aserbaidschan. Und trotzdem nimmt der Monegasse reichliche Schwung mit von den Straßen Bakus auf die Formel-1-Piste rund ums Hard-Rock-Stadion in Miami. Es war der erste Podestplatz für Ferrari in der bisherigen Saison. Beim fünften WM-Lauf in Florida gilt es am Sonntag (21.30 Uhr/Sky) für Leclerc zu beweisen, dass er wirklich wieder der Kronprinz der Königsklasse ist. Der 25-Jährige fährt in seiner sechsten Saison in der Formel 1, und er sieht seinen alten Kumpel und Rivalen Max Verstappen (25) davonziehen. Schon wird kolportiert, dass er die Scuderia verlassen und bei Mercedes andocken könnte. An der Aufgabe, Ferrari zum Titel zu führen, sind zuletzt schon Felipe Massa, Fernando Alonso und Sebastian Vettel gescheitert. Leclerc mag ein Sonnyboy sein, aber vor allem ist er ein Trotzkopf.

Die Fragestellung bei ihm ist ähnlich wie bei Sergio Perez (33), dem internen Herausforderer von Verstappen bei Red Bull Racing: ist er konstant genug für einen Titelgewinn? Der Mexikaner war es bislang nicht, und auch Leclerc zeigte im Vorjahr, als er früh WM-Spitzenreiter war, Nerven. So verlor er das Auto beim Heimspiel in Imola, das war die mentale Wende im Titelrennen, später ließ ihn häufig die Technik im Stich. Entsprechend groß war seine Verzweiflung auch beim holprigen Start in dieser Saison. Baku soll die Befreiung gewesen sein. Als er nach dem Straßenrennen in den Raum hinter dem Siegerpodest kam, setzte er sich wie selbstverständlich auf den Regiestuhl in der Mitte – obwohl der dem Gewinner Perez zugestanden hätte. Was die Ansprüche angeht, scheint also alles in Ordnung.

Gerüchte um Leclerc und Mercedes

Oder doch nicht ganz? In Italien sind Gerüchte aufgekommen, wonach sich Leclerc bei Mercedes erkundigt habe, ob und wann ein Platz frei werde. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat das bestritten. Er habe nur einmal mit dem vermeintlichen Kandidaten gesprochen, und das sei auf einem Flughafen gewesen, als sie gemeinsam einen Starbucks gesucht hätten. Leclerc ist noch bis Ende 2024 an Ferrari gebunden, Wolff – auf die Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton (38) wartend – sagt: „Charles ist jemand, den man für die Zukunft immer auf dem Radar haben muss. Allerdings nicht kurz- und mittelfristig.“ Für Leclerc aber bleibt es eine Überlegung, ob er den Rennstall wechseln muss, um Weltmeister zu werden. Doch Ferrari verlässt man nicht so einfach.

Trotzdem: das Gerücht ist in der Welt, es schafft Unruhe bei allen Beteiligten. Ferrari muss sich ohnehin sammeln, nachdem Sportdirektor Laurent Mekies zum Saisonende Teamchef bei Alpha Tauri werden soll. Der Verlust des Paradepiloten hätte seinem Ziehvater Frédéric Vasseur gerade noch gefehlt, denn der Spanier Carlos Sainz junior hat sich bisher nicht besonders hervorgetan. Aber Leclerc ist ohnehin noch voll frischer Energie: „Ich fühle, dass ich jetzt angekommen bin in dieser Saison. Es war wichtig, endlich mal gescheit zu punkten.“

Ferrari fehlt es noch an Konstanz und Balance

Näher dran an Red Bull fühlt sich auch Ferrari, aber die Basis für diese Annahme ist noch brüchig. Der Motor aus Maranello ist zwar der stärkste der Formel 1, aber im Rennen fehlt es noch an Konstanz und Balance. „Was das Renntempo angeht, haben wir noch eine Menge zu tun“, ahnt Leclerc, „wir müssen extrem hart arbeiten, um überhaupt mithalten zu können. Red Bull hat offenbar etwas gefunden, was wir noch nicht gefunden haben. Darauf konzentrieren wir uns jetzt.“