Chelsea verliert erneut - Man Citys Generalprobe misslingt

London Der FC Chelsea hat drei Tage nach der Champions-League-Niederlage bei Borussia Dortmund (0:1) auch in der Premier League einen herben Dämpfer kassiert.

Der FC Chelsea hat drei Tage nach der Champions-League-Niederlage bei Borussia Dortmund (0:1) auch in der Premier League einen herben Dämpfer kassiert.

Die Blues blamierten sich mit 0:1 (0:1) beim Tabellenschlusslicht FC Southampton. James Ward-Prowse (45. Minute +1) erzielte kurz vor der Halbzeitpause per Freistoß den Treffer zum Überraschungserfolg für die Saints.

Chelsea steckt damit unter Trainer Graham Potter weiter in der Krise. Es war bereits die vierte Partie ohne Sieg in Serie für die Blues nach zuvor drei Unentschieden hintereinander. Die Londoner belegen in der Premier-League-Tabelle nur Platz zehn und hatten nach dem Abpfiff zehn Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.

Gleichzeitig musste der englische Fußballmeister Manchester City vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei RB Leipzig einen Dämpfer hinnehmen. Bei Aufsteiger Nottingham Forest kam City nach einer Führung zur Halbzeitpause nur zu einem 1:1 (1:0) und verpasste es damit, den FC Arsenal wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Bernardo Silva (41.) hatte den Titelverteidiger in Führung geschossen. Chris Wood (84.) gelang in der Schlussphase der überraschende Ausgleich. Man City hat nach 24 Spielen 52 Punkte auf dem Konto. Arsenal hat 54 Punkte, aber nur 23 Partien absolviert.

Vor den Spielen war in den Stadien des gestorbenen Ex-Premier-League-Profis Christian Atsu gedacht worden. Der Ghanaer, der unter anderem für den FC Chelsea und für Newcastle United gespielt hatte, war bei der Erdbeben-Katastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion ums Leben gekommen.