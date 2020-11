Chikara-Club wird 25: Klein, aber oho

In kleinem Kreis, aber rechtzeitig vor dem Lockdown zumindest überhaupt noch konnte das Karate Dojo Chikara-Club Erfurt sein 25-jähriges Bestehen feiern. Die seit einem Jahr geplante Festwoche musste coronabedingt ausfallen.

Dennoch blickte der Verein mit Freude auf seine erfolgreiche Vereinshistorie zurück, die am Festabend nicht nur mit warmen Worten gewürdigt wurde. Denn der Deutsche Karate-Verband verlieh Dietmar Berger die Ehrennadel in Gold sowie die Ehrenmedaille in Silber mit Gold an Christiane Wolf und Andreas Bratfisch. Der Verein erhielt darüber hinaus die Ehrenmedaille für sein Jubiläum. Damit nicht genug: Der Landessportbund verlieh die GutsMuths-Ehrenplakette in Bronze an Swen und Claudia Sattler, in Silber an Renate Nikolai und in Gold an den Vereinsvorstand Frank Sattler. Vom Stadtsportbund erhielten Mario Schiele und Peter Krull die Ehrennadel in Gold, Dana Munsche und Jürgen Reuther in Silber und Helga Stark die Ehrennadel in Bronze.