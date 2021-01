Christoph Stephan als Experte beim Biathlon-Weltcup

Christoph Stephan vor elf Jahren als Startläufer der Staffel in Oberhof. Elf Jahre später kommentiert er zwei Rennen beim bevorstehenden Weltcup.

Der ehemalige Rudolstädter Biathlet wird mit weiteren ehemaligen Spitzensportlern die Rennen in Oberhof kommentieren.

Rudolstadt/Oberhof. Der Oberhofer Weltcup ohne Zuschauer, das ist für Christoph Stephan nur schwer zu ertragen: "Das ist wie Biathlon ohne Schießen", sagt der Rudolstädter, der den zwangsläufig zu Hause bleibenden Biathlon-Fans gemeinsam mit anderen ehemaligen Spitzensportler des Winter-Zweikampfes die Rennen an den zwei Weltcup-Wochenenden via Facebook näher bringen will.

Der zweifache Olympiateilnehmer wird den ersten Sprint der Männer am Freitag (Start: 14.15 Uhr) live kommentieren. Die Frauen-Konkurrenz ab 11.30 Uhr wiederum wird an diesem Tag von Kati Wilhelm begleitet. "Ich habe mich gefreut, bei diesem Expertentalk dabei sein zu dürfen", so der Rudolstädter, der eine Woche später, beim Massenstart-Rennen, noch einmal seine Meinung über den Renn-Verlauf kundtun wird.

Die Oberhofer Organisatoren, die diesen Talk ins Leben gerufen haben, werden an den jeweiligen Wettkampftagen neben Wilhelm und Stephan noch weitere ehemalige Spitzensportler begrüßen: "Sven Fischer wird ebenso dabei sein wie beispielsweise Andrea Henkel, Fritz Fischer oder auch Langläufer Axel Teichmann und Andreas Horn, der Vater von Philipp Horn", erzählt Wenke Weber vom Organisationsteam, die mit den Experten ins Gespräch kommen wird. Einmal werde auch Erik Lesser bei einem Rennen zugeschaltet.

Großartig vorbereiten wird sich Stephan übrigens nicht auf seinen ersten Auftritt, der übrigens im "Haus des Gastes" und nicht direkt im Stadion stattfinden wird: "Ich bin da Experte genug", sagt der Bundespolizist, der bekanntlich weiterhin engen Kontakt beispielsweise zu Erik Lesser oder auch Daniel Böhm hat.

Schwierig sei jedoch, die derzeitige Leistungsstärke einzuschätzen: "Es kommt auch in diesem Jahr besonders darauf an, wie die Jungs über den Jahreswechsel gekommen sind", sagt Stephan. Früher sei man über die Feiertage beispielsweise nach Obertilliach zum Trainieren gefahren, aber das sei dieses Mal ja nicht möglich gewesen. Und inwiefern in der Quarantäne-Blase trainiert werden konnte, steht auf einem anderem Blatt.

Die Chancen der Männer schätzt der Rudolstädter ganz gut ein ein: Arnd Peiffer hat nach seinen bisherigen Auftritt gute Chancen auf das Podest, Erik Lesser habe sich bisher auch gut präsentiert. Wenn Philipp Horn eine Schippe drauf legt, ist auch von ihm einiges zu erwarten. Bei Johannes Kühn lief die bisherige Saison noch nicht so gut, aber wenn er sich steigert, sei auch da mehr zu erwarten.

Schwerer einzuschätzen seien die Frauen: "Aber Denise Hermann und Franziska Preuß sind vor allem läuferisch gut dabei", sagt Christoph Stephan, der in den vergangenen Jahren schon mehrfach im DKB-VIP-Zelt an der Oberhofer Strecke die Organisatoren unterstützte. Und damit dazu beitrug, dass die Fans großartigen Biathlonsport hautnah erleben konnten.

In diesem Jahr fehlen die Zuschauer, und "Oberhof ohne Fan ist schon blöd", sagt Stephan, auf den sich Wenke Weber besonders freut. Es sei ihr persönlicher Wunsch gewesen, dass der Rudolstädter bei der Expertenrunde mit dabei ist. Und besonders freue sie sich auf die Talk-Runde beim Massenstart am 17. Januar: Die sitzt sie mit Christoph Stephan und Michael Rösch vor der Kamera und dem Mikro. Einem Duo, bei dem man sicher sein kann, dass es sehr unterhaltsam werden wird.

Der Talk unter: www.facebook.com/biathlonoberhof