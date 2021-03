Cindy Haasch holt sich den Deutschlandpokal

Beim Finale des Deutschlandpokals hat sich Cindy Haasch am Wochenende in Oberhof den Cup-Gesamtsieg bei den Juniorinnen in der Nordischen Kombination gesichert. Sowohl bei bei der Sichtung am Freitag, die in die Wertung einfloss, als auch beim offiziellen Wettkampf am Samstag holte sich die 16-Jährige vom WSC 07 Ruhla jeweils als Zweite der weiblichen Gesamtwertung Gold in der Altersklasse J 17. Besser war an beiden Tagen nur die zwei Jahre ältere Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld), die wie Haasch Deutschland in der Vorwoche bei der historischen ersten Weltmeisterschaftsentscheidung der Kombiniererinnen vertrat.

Während es bei der Sichtung ein Fotofinish gab – Gerboth gewann mit 0,2 Sekunden Vorsprung, feierte die Schmiedefelderin tags darauf dank eines weiten 92,5-Meter-Fluges einen Start-Ziel-Sieg. Haasch hatte nach dem Springen (83 m) als Vierte einen Rückstand von 1:15 Minuten, konnte im Langlauf über 5 Kilometer aber Sophia Maurus (Damen/TSV Buchenberg) und Magdalene Burger (Juniorinnen 16/SC Partenkirchen) überholen. Auf Gerboth fehlten ihr im Ziel 43 Sekunden. In der separaten Juniorinnen-Wertung ließ die Wolfsburg-Unkerodaerin mit dem siebten Sieg bei neun Starts nichts mehr anbrennen.

Gerboth holt sich Cup-Sieg bei den Damen

Bei den Damen geht der Cup-Sieg an Gerboth, die dank der 100 Punkte von Oberhof noch an Jenny Nowak (SC Sohland) vorbeizog. Die Ex-Juniorinnenweltmeisterin schonte sich für den Continentalcup in Nischni Tagil, wo auch Cindy Haasch erneut antreten wird. Am heutigen Montag flog das DSV-Team von Bundestrainer Klaus Edelmann Richtung Russland zum Saisonabschluss.

Zu den 16 in Oberhof startenden jungen Damen zählte mit Elisabeth Strümpfel (Jahrgang 2006 - Plätze 13 und 14) eine zweite Ruhlaerin, für die das Sammeln von Wettkampfpraxis im Vordergrund stand.