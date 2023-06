Claudia Neumann: Die Twitter-Pöbelei beim Champions-League-Finale ist maßlos überzogen

Essen. Claudia Neumann kommentiert das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand im ZDF. Viele Zuschauer sind sauer.

Twitter-User "Stadioneck" hatte es schnell bemerkt: "Der Hass auf Claudia Neumann hat dafür gesorgt, dass Till Lindemann nach zehn Tagen nicht mehr ganz oben in den Twitter-Trends steht", schrieb er. Tatsächlich tauchte der Name der ZDF-Kommentatorin schon vor dem Anpfiff zwischen Manchester City und Inter Mailand (1:0) ganz oben bei den "Twitter-Trends" auf, also bei jenen Themen, für die sich Nutzer des Kurznachrichtendienstes am meisten interessieren. Wenige Minuten nachdem Neumann ihre Arbeit am Samstagabend in Istanbul aufgenommen hatte, waren die Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann tatsächlich nicht mehr das bestimmende Thema im Twitter-Universum.