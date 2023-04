Co-Trainer übernimmt bei Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen

Mateusz Zarczynski (rechts) im Austausch mit Cheftrainer Konstantin Bitter rückt bei den Erfurtern in die erste Reihe.

Erfurt. Mateusz Zarczynski wird die Erfurter Mannschaft in der zweiten Bundesliga Pro führen.

Als verlässliche Stütze stand Mateusz Zarczynski Schwarz-Weiß-Trainer Konstantin Bitter seit Sommer 2022 zur Seite. Nun tritt der 32-Jährige die Nachfolge des nach Stuttgart wechselnden Cheftrainers an und wird das Erfurter Volleyball-Team nach dem Rückzug in der 2. Bundesliga Pro lenken. Das gab der Verein am Ostermontag bekannt.

„Mateusz hat in der abgelaufenen Saison eine tadellose Arbeit geliefert. Sein Fachwissen und die Ruhe, die er ausstrahlt, wurden auch von der Mannschaft sehr geschätzt. Deshalb war er unsere erste Option. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam die kommende Saison angehen werden“, erklärte Geschäftsführer Thomas Recknagel.

Der aus Bielawa in Polen stammende Trainer bringt Erfahrung aus mehreren Jahren in der Bundesliga mit. Unter anderem war er von 2017 bis 2020 beim VfB Suhl als Cheftrainer aktiv. Zudem arbeitete er als Assistent beim Dresdner SC, auch bei Wroclaw und bei Tschechiens Auswahl.