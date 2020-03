Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Fall verunsichert Sportler im Saale-Orla-Kreis

Der erste Corona-Fall im Saale-Orla-Kreis und das damit einhergehende Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen beschäftigt die hiesige Sportszene auch über den Fußball hinaus, die unterschiedlich auf die Bedrohung reagiert. In den meisten Fällen ist aber nicht mit so drastischen Auswirkungen zu rechnen, wie an den Fußballplätzen, wo sich mit Blick auf Mannschaftsstärke und Besucherinteresse besonders viele Menschen tummeln.

Bernd Poßner vom Kegelkreis Saale-Orla rechnet etwa nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf die auf der Zielgeraden befindlichen Saison. „Es ist durchaus möglich, dass beispielsweise bei Bundesligaspielen mehr als 50 Leute da sind. Für den Kreisspielbetrieb sehe ich erst einmal keine Probleme.“ Gedanken werde man sich aber mit Blick auf die Kreiseinzelmeisterschaften im April machen müssen.

Kegel-Derby zur Not in kleinem Rahmen

Die drei hiesigen Kegel-Bundesligisten sind zwar am Wochenende allesamt auswärts gefordert, am kommenden Dienstag steht jedoch das Halbfinale des Kreispokals mit dem prestigeträchtigen Duell zwischen dem 1. SV Pößneck und dem SV Wernburg an, das durchaus den einen oder anderen Zuschauer anlocken könnte. Wie Pößnecks Sektionsleiter Kurt Schwalbe bekräftigt, wollte man die Begegnung nicht verschieben. „Dann müsste man es in einem eher kleinen Rahmen halten, aber das müssen wir kurzfristig entscheiden – wenn nicht noch eine andere Weisung kommt“, so Schwalbe.

Ähnlich dem Kegeln sieht es beim Tischtennis aus, wo Ende März mit der Kreisrangliste das nächste große Event ansteht. Aber auch auf den Ligabetrieb kann es vereinzelt Auswirkungen geben. „Es gibt aktuell Diskussionen und wir werden sehen, was in den nächsten Tagen noch herauskommt“, erklärt KFA-Chef Ralf Mitsching. Seitens des Kreisverbands wolle man den Mannschaften freistellen, ob sie ihre Spiele bestreiten oder nicht.

Tribüne des VfB Schleiz wird vorerst nicht beansprucht

Schwierig mit der 50-Personen-Grenze könnte es auch beim VfB Schleiz werden. Doch die oft voll besetzte Tribüne des Tischtennis-Verbandsligisten wird trotz fünf Punktspielen im März vorerst nicht beansprucht. In beiden kommenden Wochen sind die Rennstädter auswärts gefordert. Das nächste Heimspiel steht erst am 21. März an.

Noch keine klare Entscheidung zum weiteren Vorgehen gibt es im Volleyball und Handball, wo mit Zuschauern auch schnell 50 Personen erreicht sind. „Noch ist es bei uns kein großes Thema, aber wir sind in Kontakt mit dem Deutschen Volleyball-Verband“, sagt der Geschäftsführer des Thüringer Volleyball-Verbands Christopher Röder-Rehberg auf Nachfrage. Bislang habe man keinen Fahrplan besprochen, wollte die Vereine aber im Laufe der Woche über mögliche Konsequenzen informieren. Vorerst sei auf allgemeine Hygiene-Richtlinien verwiesen worden.

Handball-Verband informiert im Laufe der Woche

Auch der Thüringer Handball-Verband (THV) will die Vereine noch im Laufe der Woche informieren. Dazu, ob das Heimspiel der Damen der HSG Oppurg/Krölpa am Sonnabend ausfällt, gibt es aber noch keine klare Ansage. „Wir rechnen mit einer definitiven Aussage bis Freitag. Vermutlich werden wir unser Training absagen, über das Punktspiel entscheidet der THV“, erklärt Bettina Huppert-Hingst von der HSG Oppurg/Krölpa, die persönlich mit einer Absage rechnet.

Die HSG-Männer sind derweil auswärts gefordert. Ob es auch hier – analog zum Fußball, wo auch Auswärtsspiele von Teams aus dem Saale-Orla-Kreis abgesagt wurden – zum Ausfall kommt, ist noch nicht klar. Verbandsliga-Staffelleiter Ralf Langbein meinte auf Nachfrage, dass er bislang nichts in dieser Richtung wisse.

Kreissportbund appelliert an Eigenverantwortung der Vereine

Auch der Kreissportbund Saale-Orla reagiert abwartend und hat noch keine konkreten Empfehlungen für seine Mitglieder parat. „Erste Vereine haben schon bekannt gegeben, dass sie das Training einstellen, aber wir müssen uns erst einmal sammeln und schauen, was das Landratsamt noch herausgibt. Vorerst liegt das weitere Vorgehen in der Eigenverantwortung der Vereine“, informiert Sportjugendkoordinatorin Anne Lenz.

Zu den Vereinen, die das Training vorerst eingestellt haben, gehören der TC Submarin Pößneck sowie der JFC Saale-Orla. „Wir möchten Sie bitten, dieser Maßnahme positiv gegenüber zu stehen, sowie diese als Prävention zu verstehen und hoffen auf Ihr Verständnis zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen“, appelliert etwa der JFC-Vorsitzende Marcus Pavel in einem Informationsschreiben an Spieler und Eltern. Die Pößnecker Wassersportler begründen den vorläufigen Trainingsstopp damit, dass man kein Risiko für die Vereinsmitglieder eingehen wolle.

