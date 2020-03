Corona legt den Spielbetrieb lahm

Als Mathematiklehrer weiß Richard Horlbeck, was exponentielles Wachstum bedeutet. Der Pädagoge vom Eisenacher Luther-Gymnasium und leidenschaftliche Volleyballer hat daher vollstes Verständnis für die Entscheidung des Thüringer Volleyball-Verbandes (TVV), aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronaviruses den Spielbetrieb in allen Ligen mit sofortiger Wirkung einzustellen. Es sei für alle eine schwierige Situation, aber die Gesundheit der Menschen habe absoluten Vorrang, so Horlbeck und fügt an: „Da müssen unsere Hobbys einfach mal hinten anstehen.“

In der Mitteilung des TVV heißt es: „Wir sind davon überzeugt, dass dies auch zum Schutz aller die einzig richtige Entscheidung ist. Niemand hätte gedacht, dass unsere Saison so ein abruptes Ende nimmt, doch die Situation hat sich in den letzten Tagen deutschlandweit stark verändert.“ Offen halten sich die Funktionäre allerdings, wie mit Auf- und Abstieg verfahren werden soll. Denkbar sind verschiedene Varianten. Entweder die Saison wird überhaupt nicht gewertet oder es wird der erreichte Tabellenstand herangezogen, was aufgrund unterschiedlicher Anzahl absolvierter Partien auch nicht absolut fair wäre. In der Thüringenliga hat die SG Eisenach/Herleshausen als einziges Team schon 17 der 18 Begegnungen absolviert. Würde ein Punktekoeffizient berechnet, käme Horlbecks Team auf 0,94 Zähler pro Partie und wäre damit Vorletzter und zweiter Absteiger in die Verbandsliga. Horlbeck zerbricht sich darüber nicht den Kopf. Er sieht es eher fatalistisch: „Wir können es ohnehin nicht beeinflussen und nehmen es sportlich. Wenn wir drin bleiben, ist es schön, steigen wir ab, geht die Welt nicht unter.“ In der Tat. Es gibt andere Probleme als die Ligazugehörigkeit, wie uns diese Tage nachdrücklich bewusst machen.

Die Fußballer haben eine Zwangspause bis mindestens zum 31. März. Foto: Andreas Zais

Während im Volleyball vorzeitig Saisonende ist, wurde in anderen Mannschaftssportarten der Spielbetrieb vorerst nur unterbrochen. Mit unterschiedlicher Zeitdauer. Im Tischtennis ruht der Spielbetrieb bis zum 17. April, im Handball-Erwachsenenbereich bis zum 19. April. Danach soll über die Wiedereinsetzung des Spielbetriebs oder eine Saisonwertung entschieden werden. Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) legte nach einer Telefonkonferenz indes fest, dass alle Fußballspiele auf Landesebene in Thüringen vorerst bis zum 31. März 2020 abzusetzen sind. Den Fußballkreisen wird empfohlen, dem zu folgen. Nach und nach folgten die meisten Kreisfußballausschüsse dieser Empfehlung. Am späten Donnerstabend auch der KFA Westthüringen. Bei den Vereinen stößt die Entscheidung auf große Akzeptanz. Allgemeiner Tenor bei Trainern und Spielern: „Alles andere wäre unverantwortlich gewesen“. Über die Weiterführung des Spielbetriebes werde zu gegebener Zeit entschieden. Der KFA fordert in der Mitteilung weiter auf, aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen und Spieler in den Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Der KFA appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spielerinnen und Spieler nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen zu lassen, soweit dieser stattfindet. Bei Wacker Gotha, dem Verein mit den meisten Teams in Westthüringen, werde das Training fortgesetzt, informierte Vereinspräsident Thomas Fiedler. Er fordert von allen Beteiligten: „Lasst uns vor- und umsichtig sein, die Hygieneempfehlungen beherzigen, unseren Kindern die Angst nehmen, aber die Vorsichtsmaßnahmen beachten und nicht in Panik oder Hysterie verfallen.“

Aber nicht alle Verbände und Organisationen haben ihren Spielbetrieb bereits ausgesetzt oder eingestellt. Der KFA Eichsfeld-Unstrut hat keine generelle Fußballabsage auf Kreisebene ausgesprochen. Vereine sollen es untereinander abklären, ob sie spielen wollen oder nicht. Und auf den Kegelbahnen in Thüringen heißt es weiter „Gut Holz!“. Allerdings nicht bei den Zweitliga-Damen des HKSV Lauterbach, denn der Deutsche Kegler-Verband Classic (DKBC) hat die abschließenden Spieltage in den Bundesligan abgesetzt. Dagegen informierte der Thüringer Kegler-Verband seine Mitglieder, dass die Ansetzungen am 14./15. März und 21./22. März 2020 wie vorgesehen stattfinden sollen. Als Maßgabe sei zu beachten, dass sich in einem Wettspiel nicht mehr als 80 Zuschauer zusammenfinden.

Auch im Schach soll es, wie im Spielplan vorgesehen, am Sonntag um Punkte gehen. Nur wenn Mannschaften der Meinung seien, dass die Ansteckungsgefahr zu hoch ist, können diese ihre Spiele im Einvernehmen mit ihren Gegner verlegen, teilt Landesspielleiter Bernd Feldmann mit. Das Landesklassenteam der TSG Ruhla soll am Sonntag bei der SG Barchfeld/Breitungen antreten. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass wir hinfahren, auch wenn ich persönlich lieber nicht spielen würde“, klingt bei TSG-Abteilungsleiter Klaus Fink ein mulmiges Gefühl durch. Lange möchte er seinem Gegner auch nicht in nur einem Meter Entfernung am Tisch gegenübersitzen, weshalb er sich schon eine Taktik zurechtgelegt hat. „Nach drei Zügen werde ich ihm Remis anbieten.“