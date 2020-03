Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Virus: VC Gotha muss Spielbetrieb einstellen

Der VC Gotha kann seine Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga nicht zu Ende spielen. Wie die Liga mitteilte, wurde wegen des Corona-Virus die Saison vorzeitig beendet. Beim VC sitzt man nun am Donnerstagabend zusammen, um über den weiteren Verlauf zu sprechen. Ebenfalls nicht aktiv werden die Basketballer aus Gotha. Allerdings besteht dort noch Hoffnung, in den Folgewochen wieder spielen zu können.