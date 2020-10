Criciotoui vor Rückkehr nach Eisenach: „Ich muss nur die richtige Kabine finden“

Eisenach. Der wahrscheinlich längere Ausfall von Rückraumspieler Florian Baumgärtner, der zuletzt das Training immer wieder aufgrund von Schmerzen an der operierten Wade unterbrechen musste, sorgte dafür, dass die Verantwortlichen beim Handball-Zweitligisten TuS Nettelstedt-Lübbecke noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wurden. Der 30-jährige rumänische Nationalspieler Bogdan Andrei Criciotoiu kam mit einem Blitztransfer aus Athen und erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende. „Mit Bogdan bekommen wir einen Spieler, der die erste und zweite Bundesliga kennt, der deutschen Sprache mächtig ist und uns in dieser Situation sofort weiterhelfen kann“, äußerte sich Rolf Herrmann, der sportliche Leiter der Nettelstedter.

Schöne Zeit bis zum Handbruch

Criciotoiu kehrt gleich zu seinem Einstand mit TuS Nettelstedt-Lübbecke an eine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Der ThSV Eisenach, dessen Trikot Bogdan Criciotoui in der Saison 2015/16 trug, ist am Sonnabend Gastgeber. „Ich muss Obacht geben, dass ich nicht in die erste Etage hinaufsteige, zur Eisenacher Kabine“, erklärt der Nettelstedter Zugang schmunzelnd. An seine Zeit an der Wartburg, zumindest den ersten Teil, erinnert sich Criciotoui gern. „Eise­nach war in die 1. Liga aufgestiegen. Die Zusammenarbeit mit Velimir Petkovic und auch meine Leistungen waren gut. Doch dann ereilte mich ein Handbruch“, blickt Criciotoiu zurück.

Nach seiner Zeit in Eisenach zog es ihn zunächst zurück in seine Heimat zu Dinamo Bukarest. Von 2016 bis 2019 stand Criciotoiu dann beim Erstligisten Bergischer HC un­ter Vertrag und schaffte mit dem BHC den Einzug ins DHB-Pokal-Halbfinale. Nach einem weiteren Jahr bei CSM Bukarest schloss sich der Familienvater im Januar dieses Jahres den Handballern von AEK Athen an, mit denen er die griechische Meisterschaft feierte.

Noch drei, vier Jahre in Deutschland Handball spielen

„Ja, ich wollte zurück nach Deutschland, Mir lagen mehrere Angebote vor. Ich entschied mich für einen Traditionsverein mit einer erfolgreichen Geschichte, der die Rückkehr ins Oberhaus fest auf der Agenda hat“, sagt Criciotoiu zu seiner neuen sportlichen Heimat in Nettelstedt. „Ich liebe den Handball, er bereitet mir große Freude. Bis zum Alter von 40 Jahren möchte ich aber nicht auf dem Parkett stehen. Ich möchte noch drei bis vier Jahre in Deutschland spielen“, lässt der Linkshänder wissen. Das Spiel in Eisenach sei schon ein besonderes für ihn. „Gegen Ex-Vereine bin ich besonders motiviert“, gesteht der Rückraum-Rechte. Zunächst müsse er aber die richtige Kabine finden…

ThSV Eisenach – Nettelstedt-Lübbecke, Samstag, 19.30 Uhr