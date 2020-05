Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Damen des SVC Nordhausen suchen Verstärkung

Nach einem ungewöhnlichen Ende der vergangenen Spielzeit sind bei den Schmetterlingen des Südharzer VC bereits wieder alle Augen nach vorn auf die kommende Saison 2020/2021 im Thüringer Oberhaus im Volleyball gerichtet. Die neue Saison soll besser werden als die letzte, die nach dem Abbruch der Spielzeit auf dem achten Rang abgeschlossen wurde. Doch das ist leicht gesagt.

Da aus verschiedenen Gründen die ein oder andere Spielerin fortan nicht mehr zur Verfügung steht, brauchen die Nordhäuser Volleyballerinnen frische Kräfte am hohen Netz. Dieses „Problem“ besteht schon länger in Nordhausen und wird bereits seit geraumer Zeit versucht, zu umgehen. Deshalb ist der Verein immer auf der Suche nach neuen Spielerinnen.

Interessenten können Vereinper Mail anschreiben

„Du beherrscht die grundlegenden Volleyball-Techniken, bist taktisch auf dem 9 mal 18 Meter großen Feld versiert und möchtest in einer sympathischen, funktionierenden Mannschaft auf und neben dem Spielfeld der schönsten Nebensache der Welt mit dem Volleyball nachgehen? Dann bist du bei den Südharzer Mädels genau richtig. Hier wird mit Leidenschaft und Teamgeist um jeden Punkt im Training sowie im Wettspielbetrieb der Thüringenliga gekämpft. Trainiert wird zwei- bis dreimal in der Woche, die Punktspiele finden in aller Regel an Samstagen statt. Wenn es jetzt bei euch in den Fingern kribbelt und ihr Teil der Nordhäuser Damenmannschaft werden wollt, dann meldet euch bei der Geschäftsstelle per Mail an svc-ndh@t-online.de oder telefonisch unter (03631) 99 85 58. Wir freuen uns auf euch“, heißt es in einer Meldung vom Verein, der nun kräftig die Daumen drückt, dass sich jemand meldet oder wertvolle Tipps geben kann.

Parallel dazu sind die Südharzer Schmetterlinge auch auf der Suche nach einem neuen Coach, welcher die Trainingseinheiten leitet und an den Spieltagen wichtige Hinweise von der Bank aus gibt. Jens Liebold steht der Mannschaft nicht mehr zur Verfügung. Private Gründe seien der Grund. Die Zeit lässt es unter anderem einfach nicht mehr zu. Drei Jahre führte er das Thüringenliga-Team und nun ist Schluss.

Idealerweise verfügt der neue Übungsleiter bereits über erste Erfahrungen auf dem Trainerstuhl und ist mindestens im Besitz einer C-Trainer-Lizenz oder gerade dabei diese zu absolvieren. Auch hierfür sollten sich Interessenten über die zuvor angegebene Adresse melden. Eine finanzielle Unterstützung seitens des Vereins ist möglich, was durchaus ein Anreiz ist.