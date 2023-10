Dank Pavards Doppelpack: Frankreich gewinnt gegen Schottland

Lille Der frühere Bundesligaprofi Benjamin Pavard hat Vizeweltmeister Frankreich zu einem Testspielsieg gegen Schottland geführt.

Der Abwehrspieler, der Ende August von Bayern München zu Inter Mailand gewechselt ist, war beim 4:1 (2:1) im Heimspiel mit einem Doppelpack (16./24. Minute) erfolgreich.

Die weiteren Treffer für die Franzosen erzielten Stürmer Kylian Mbappé (41./Foulelfmeter) und Bayern-Profi Kingsley Coman (70.). Billy Gilmour hatte die Schotten, die sich ebenfalls bereits für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert haben, in der 11. Minute in Führung gebracht.

Spiel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen

Nach dem Anschlag in Brüssel mit zwei Toten hatte Frankreich die Sicherheitsvorkehrungen für das Spiel erhöht. Die Zahl der eingesetzten Polizisten in Lille nahe der Grenze zu Belgien sollte verdoppelt werden, wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Spieltag in Paris angekündigt hatte. Außerdem würden die Grenzkontrollen zu Belgien verstärkt.

Zwei Schweden waren am Montagabend in Brüssel von einem nach Einschätzung der Ermittler islamistisch motivierten Mann erschossen worden. Die Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens waren in einem EM-Qualifikationsspiel am Abend gegeneinander angetreten. Die Partie wurde nach dem Anschlag zur Halbzeit abgebrochen. Die Polizei schoss den mutmaßlichen und zunächst flüchtigen Täter nieder.