Darts-Premier-League erstmals mit Frau: Sherrock am Start

London. Fallon Sherrock wird 2020 als bisher erste Frau bei der Darts-Premier-League an den Start gehen.

Die 25 Jahre alte Engländerin wurde als Contenderin für den zweiten Liga-Abend am 13. Februar in Nottingham nominiert, wie PDC-Boss Barry Hearn nach dem WM-Finale in London mitteilte. "The Queen of the Palace" hatte bei den Titelkämpfen im "Ally Pally" für die ersten beiden Siege einer Frau bei einer WM gesorgt. Sherrock schlug Landsmann Ted Evetts (3:2) und Österreichs Spitzenspieler Mensur Suljovic (3:1), bevor sie an Chris Dobey (2:4) scheiterte.

Neben Sherrock wurde bisher nur der Schotte John Henderson als weiterer Contender vorgestellt. Zu den neun gesetzten Spielern gehören Weltmeister Peter Wright und der Weltranglistenerste Michael van Gerwen. Auch das englische Quartett Rob Cross, Michael Smith, Nathan Aspinall und Glen Durrant sowie Gerwyn Price (Wales), Daryl Gurney (Nordirland) und Routinier Gary Anderson (Schottland) sind beim prestigeträchtigen Wettbewerb dabei.